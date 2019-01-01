تجميد المفاوضات بين برشلونة ورابيو

هل تفشل صفقة انضمام أدريان رابيو إلى برشلونة بعد رفضه التجديد مع باريس سان جيرمان؟

أوقف نادي برشلونة المفاوضات مع أدريان رابيو، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي بعد إتمام التعاقد مع فرينكي دي يونج من أياكس.

برشلونة ضم دي يونج مقابل 75 مليون يورو على أن يأتى في الصيف المقبل إلى كامب نو.

وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية إنّ رابيو قرر إيقاف التفاوض بعد وفاة جدته وانشغال والدته وكيلة أعماله في الأمر.

وأشارت الصحيفة إلى أنّ اللاعب رفض الضغط على إدارة باريس سان جيرمان لإجباره على الرحيل في يناير وعليه سوف ينتظر لنهاية الموسم.

ويرغب اللاعب البالغ من العُمر 23 عامًا عدم الانتظار للصيف، ويتمنى الخروج من أسوار الفريق الباريسي في فترة الانتقالات الشتوية الحالية، في ظل معاناته من المعاملة السيئة.

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الدوري الإسباني :8⃣

دوري أبطال أوروبا :4⃣

كأس ملك إسبانيا :3⃣

السوبر الإسباني :6⃣

السوبر الأوروبي :2⃣

العالم للأندية :2⃣

كأس العالم : 1⃣

كأس الأمم الأوروبية : 2⃣

كأس قطر : 1⃣

كأس أمير قطر :1⃣

السوبر القطري : 1⃣ pic.twitter.com/3v9HPuAvGy — جول العربي - Goal (@GoalAR) January 25, 2019

يشار إلى أن أدريان رابيو هو من صفوف الناشئين في بارس سان جيرمان، ولعب مع الفريق الأول منذ عام 2012، وأعير لتولوز فترة قصيرة عام 2013.

أما على المستوى الدولي فمثل رابيو منتخب فرنسا الأول في ست مباريات حتى الآن.