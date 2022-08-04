تجمع الأبطال الخارقين .. هنري ينضم إلى فابريجاس في كومو

بعد التعاقد مع سيسك فابريجاس، سيصبح تييري هنري أحد حاملي الأسهم في نادي كومو الإيطالي.

تعيش مدينة كومو الإيطالية، التي لا تزيد مساحتها عن 37.1 كيلومتر مربع، حالة من الجنون والترقب، لأسباب كروية بحتة.

البداية جاءت من التعاقد مع الإسباني سيسك فابريجاس، ليمثل نادي كومو في دوري الدرجة الثانية الإيطالي، حيث جن جنون الجماهير التي استقبلت بطل مونديال 2010 في المطار بحفاوة بالغة.

فابريجاس سيكون له دور بالطبع على أرض الملعب في الموسم المقبل، لكن من المعروف أن وصوله إلى نادي كومو سيكون له جانب إداري، كونه أحد المساهمين الذين آمنوا بمشروع عائلة هارتونو، التي تصمم على ترك علامة لا تمحى في تاريخ المدينة.

ويبدو أن كومو يسير بخطى ثابتة في طريقه لجمع الأبطال الخارقين، على أمل تحقيق الحلم وإعادة النادي من جديد إلى دوري الدرجة الأولى الإيطالي بعد 19 عامًا من الغياب.

بطل جديد ينضم إلى عائلة كومو

كشفت شبكة "سكاي سبورت" أن الفرنسي تييري هنري سينضم قريبًا إلى نادي كومو، حيث اقتنع أسطورة آرسنال الإنجليزي بفكرة الاستثمار في النادي.

من البديهي بالطبع أن دور هنري سيقتصر على المساهمة المالية، بعد أن أعلن اعتزاله في 2014.

ومن المتوقع أن يتواجد هنري في مدينة كومو خلال الأيام القليلة القادمة، من أجل الإعلان عن قرار الاستحواذ على بعض أسهم النادي.

مشاكل اقتصادية أطلقت الحلم!

عانى نادي كومو من مشاكل اقتصادية في موسم 2016-17، أجبرت النادي على التوقف وطرحه في مزاد علني، وبعد عدة أزمات متلاحقة، تم قبول تسجيل النادي باسم جديد، هو كومو 1907 في دوري الدرجة الرابعة الإيطالي.

وتمكن نادي كومو من العودة إلى الاحتراف في 2019، وأصبح مملوكًا لشركة "Djarum Gropu" الإندونسية برئاسة مايكل هارتونو والعائلة.

ومؤخرًا، تم تعيين الإنجليزي دينيس وايز نجم تشيلسي السابق، في منصب الرئيس التنفيذي لنادي كومو، ويبدو أن وايز يعمل بصورة مكثفة لإعادة نادي الشمال الإيطالي من جديد إلى دوري الدرجة الأولى.