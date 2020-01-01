تجربة كومان .. هل يتحول برشلونة لمنتخب هولندا؟

هل الإجابة هي هولندا؟

جاء رونالد كومان لقيادة برشلونة بعد أزمات طاحنة، خسارة كل البطولات وهزيمة ثقيلة أمام بايرن ميونخ وخلافات بين كبار الفريق والإدارة.

بعد أيام من توليه المهمة، وجد حجم المشاكل يزداد بشكل كبير وربما أعظمها على الإطلاق قرار ليونيل ميسي بالرحيل عن صفوف النادي الكتالوني بعد 16 عامًا مع الفريق الأول حصد فيها 34 بطولة.

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الإدارة حاليًا ترغب في التخلص من النجوم الكبار أمثال لويس سواريز وسيرجيو بوسكيتس وجيرارد بيكيه على أن تقوم بثورة في سوق الانتقالات بقيادة المدرب كومان.

وقرر كومان الاعتماد على المدرسة الهولندية وجلب صفقات من بلده، فهل تكون الحل؟

احتياجات البلوجرانا

في البداية ما الذي يحتاجه برشلونة لإعادة بناء الفريق؟ أولًا قلب دفاع آخر بجوار بيكيه ولونجليه بعد كثرة إصابات صامويل أومتيتي، وفي حال رحل جيرارد فإن الحاجة ستزداد لأكثر من مدافع.

بجانب قلب الدفاع، فهناك أزمة في مركز الظهير الأيسر والأيمن بكبر سن جوردي ألبا وضعف مردود جونيور فيربو، بجانب عدم تقديم نيلسون سيميدو وسيرجي روبيرتو ما يشفع لهما.

في خط الوسط، ومع إمكانية رحيل إيفان راكيتيش وأرتورو فيدال، فالفريق بحاجة لارتكاز يمتلك قدرات بدنية جيدة مثل توماس بارتي أو تانجي ندومبيلي وربما لاعب آخر مثل فان دي بيك.

أما في الهجوم، فلا يوجد جناح أيسر في برشلونة سوى الصاعد أنسو فاتي وهذا وحده لا يكفي، بجانب عدم وجود مهاجم سوى لويس سواريز، وفي حال رحيل الأخير فالبلوجرانا بحاجة إلى مهاجم من طراز فريد ليخلف الهداف الثالث التاريخي للنادي الكتالوني.

وفي حال رحيل ميسي، فإن أنطوان جريزمان وربما ترينكاو قادران على حل مركزه لكن بالطبع المنظومة ككل ستحتاج للتغيير بغيب أفضل عناصرها على الإطلاق.

هل هولندا الحل؟

بحسب التقارير الصحفية فإنّ كومان يرغب في جلب صفقات من هولندا لتكون نواة مشروع المستقبل.

أسماء مثل فان دي بيك وفينالدوم كانت الأكثر ترشيحًا لدعم خط الوسط في الفترة المقبلة وكذلك ممفيس ديباي في خط الهجوم.

لو فكرنا في الأسماء المرتبطة ببرشلونة من هولندا، فإنّ فينالدوم القريب من عامه الـ30 لن يكون حلًا طويل الأمد لخلافة فيدال، فمع قدوم بيانيتش واستمرار بوسكيتس فإن متوسط الأعمار في برشلونة لن يقل بشكل كبير.

قدوم فينالدوم لن يكون أفضل اختيار لبرشلونة بل مجرد مسكن لفترة قصيرة من الزمن وبعدها سوف يحتاج الفريق للمزيد من الصفقات الأخرى لتعويضه.

أما فان دي بيك، فرغم قيمته الكبيرة في خط الوسط، لكنّه ليس أولوية في ظل وجود ريكي بوتش في الوسط بجانب عودة آلينيا وحتى فرينكي دي يونج قد يتعارض معه، ولذلك فإنّه هام دون شك لكنّه لا يتصدر قمة أولويات الفريق.

وبالنسبة لديباي، فلا أحد يعلم ما الدور المطلوب منه، هل سيكون المهاجم الصريح أو الجناح الأيسر، ورغم أنّه من اللاعبين المميزين لكن تجربته السابقة مع مانشستر يونايتد لا تبشر بالخير.

حل قصير الأجل

التفكير في جلب لاعبين هولنديين لن يكون حلًا طويل الأمد، بل يناسب فقط المدرب الحالي رونالد كومان ومحاولة جلب أسماء تتفهمه وتساعده على تقديم أفضل ما لديه.

برشلونة بحاجة للتفكير في الأسماء التي تقدم الإضافة الحقيقة وتعوض الناقص الواضح في تشكيل الفريق الذي لا يمتلك أجنحة صريحة تساعده في بعض المباريات المعقدة.

الحل الهولندي ليس الحل المثالي، ولكن الأيام المقبلة هي الوحيدة القادرة على إظهار شكل برشلونة الجديد وهل يفكر كومان حقًا في مواطنيه قبل أي شيء؟