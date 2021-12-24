"تجربة أنمار مع الاتحاد المالية يجب استنساخها بالأهلي"

يرى الإعلامي الرياضي خالد البدر، أن تجربة أنمار الحائلي مع نادي الاتحاد المالية، يجب أن يتم استنساخها مع النادي الأهلي برئاسة ماجد النفيعي خلال الوقت الحالي.

نادي الاتحاد كان يعاني على الصعيد المادي بشكل كبير، ولكن إدارة النادي برئاسة أنمار الحائلي، استطاع أن يحل جزء كبير من أزماته المالية خلال الفترة الماضية.

ونشر البدر عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" فيديو، به مقطع قديم لأنمار الحائلي في ضيافة الإعلامي الرياضي وليد الفراج.

أنمار قال خلال تصريحاته القديمة: "وجدت في خزينة الاتحاد بعد تولي مسؤولية رئاسة النادي، 8000 ريال فقط، والمطالبات المالية كانت طويلة الأجل وصلت 400 مليون ريال، و150 مليون ريال للمطالبات المالية قصيرة الأجل".

وعلق البدر على هذا الفيديو قائلًا: "محبتي وإعجابي بفكر الأستاذ أنمار الحائلي رئيس نادي الاتحاد، لا يجعلنا نتغاضى عن مطالب استنساخ التجربة المالية الاتحادية حتى يستفيد منها الجار الأهلاوي".

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خالد البدر اختتم حديثه قائلًا: "أنمار وجد في خزينة الاتحاد 8000 ريال فقط، فريق مهدد بالهبوط، ولديه ديون تفوق نصف مليار ريال، كيف نجح في موسمين؟".

محبتي وإعجابي بفكر الأستاذ انمار الحائلي رئيس نادي #الاتحاد .. لايجعلنا نتغاضى عن مطالب استنساخ التجربة المالية الاتحادية حتى يستفيد منها الجار الأهلاوي..



انمار وجد في خزينة الاتحاد (8000) ريال فقط.. فريق مُهدّد بالهبوط ولديه ديون تفوق "نصف مليار" ريال .. كيف نجح في موسمين؟

ٰ pic.twitter.com/XY6GCSqbra — خالد البدر (@KhaleadBader) December 23, 2021

الاتحاد يتصدر خلال الموسم الحالي لترتيب فرق دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعد النتائج المميزة التي حققها العميد منذ بداية الموسم.