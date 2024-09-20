تجربة استثنائية مع القدية لكرة القدم.. احضر كلاسيكو الهلال والاتحاد والتذاكر علينا

فرصة من ذهب!

دائما ما تحظى مباريات الكلاسيكو بين الهلال والاتحاد، بندية كبيرة بين الفريقين، وإثارة كبيرة داخل الملعب، وتكون مشاهدة هذه المباراة، ولا سيما من داخل الملعب، تجربة رائعة حافلة بالمتعة.

ولذلك لم يفوت حساب القدية لكرة القدم على إنستجرام، مناسبة الكلاسيكو، دون أن يحضر مفاجأة لجماهير الزعيم، قبل المباراة التي تقام مساء يوم السبت، على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية، في الرياض.

وتقدم القدية لكرة القدم مجموعة من التذاكر المجانية، بواقع تذكرتين من تذاكر المنصة، و12 تذكرة موحدة، للفائزين في مسابقة لجمهور الهلال.

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وللفوز بهذه التذاكر، على الراغبين اتباع حساب مجموعة القدية لكرة القدم على وسائل التواصل الاجتماعي @qiddiyafootball، ومن ثم عمل منشن لصديق لحضور مباراة الكلاسيكو، قبل أن يتم اختيار مجموعة الفائزين بالتذاكر لحضور المباراة المرتقبة بين الزعيم والعميد.

ويقام الكلاسيكو بين الهلال والاتحاد، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري روشن للمحترفين، في الوقت الذي يسيطر فيه الزعيم بشكل كامل على آخر المواجهات بين الفريقين، إذ حقق الانتصار في آخر 6 مباريات ضد الاتحاد.

كما سيكون الكلاسيكو فرصة لفض الشراكة في صدارة الدوري السعودي، حيث يملك الفريقان نفس الرصيد (9 نقاط)، بينما يحتل الاتحاد المقدمة بفضل تفوقه في الأهداف، بتسجيل 10 أهداف مقابل 9 فقط للهلال.

فمع القدية لكرة القدم، تذاكركم علينا والحضور عليكم، والوعد الملعب. شاركوا في المسابقة واستمتعوا بأجواء المباراة.