تجربة استثنائية مع موقع GOAL.. استمتعوا بالمشاركة في فانتازي الدوري الإنجليزي برعاية أمازون السعودية

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من يريد المتعة فليذهب إلى السيرك.. جملة قد تسمعها من المدربين الذين يفضلون اللعب الدفاعي، لكن هنا في موقع GOAL، من يريد المتعة ليلعب مسابقة "فانتازي الدوري الإنجليزي" برعاية أمازون السعودية.

يستعد موقع GOAL لإطلاق مسابقة "فانتازي الدوري الإنجليزي" الخاصة بالموقع برعاية أمازون السعودية خلال أيام، حرصا منه على إرضاء جميع الزوار من مختلف الأعمار.

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وتزداد المتعة والإثارة ويشتد التنافس بين المتسابقين، في ظل الجوائز القيمة المقدمة من أمازون السعودية، حيث يحصل صاحب المركز الأول في "فانتازي الدوري الإنجليزي" على قسيمة شراء إلكترونية بقيمة 4000 ريال سعودي، فيما يحصل صاحب المركز الثاني على قسيمة شراء إلكترونية بقيمة 2000 ريال سعودي.

ورغم مرور أكثر من نصف عدد جولات الدوري الإنجليزي، إلا أن الفرصة لا تزال سانحة أمام زوار موقع GOAL، للتسجيل في مسابقة "فانتازي الدوري الإنجليزي" الخاصة بالموقع، والمشاركة فيها خلال الجولات المتبقية ومحاولة الظفر بالجوائز.

وخلال أيام، سيتم الإعلان عن أسعار اللاعبين في مسابقة فانتازي الدوري الإنجليزي، وبعدها يمكن للمشاركين التسجيل في الموقع واختيار فرقهم الخاصة، وبداية رحلة ممتعة لا يتوقف فيها العقل عن التفكير.

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ويدعو موقع GOAL زواره من محبي فانتازي الدوري الإنجليزي للمشاركة في المسابقة الخاصة بالموقع، والمقدمة برعاية أمازون السعودية، للاستمتاع بتجربة استثنائية والتنافس على الجوائز.

بادروا بالتسجيل في مسابقة "فانتازي الدوري الإنجليزي" الخاصة بموقع GOAL، واستمتعوا بتجربة مميزة لا تُنسى.. شاركوا الآن.