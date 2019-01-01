تجدد الصراع بين رابطة الليجا والاتحاد الإسباني على مواعيد المباريات

الاتحاد الإسباني يعلن تغيير موعد مواجهة برشلونة وأتلتيك بلباو الافتتاحية لبطولة الدوري ورابطة الليجا ترد في بيان رسمي.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم عن تغيير موعد مواجهة برشلونة أمام أتلتيك بلباو والتي من المفترض أن تكون افتتاحية الموسم الجديد من الليجا.

جاء هذا في بيان أصدره الاتحاد ليؤكد من خلاله أن مباراة بلباو وبرشلونة ستقام يوم السبت الموافق الـ ١٧ من أغسطس بدلًا من الجمعة ١٦ من الشهر نفسه.

وذكر البيان أن قاضي لجنة المسابقات قد رفض لعب مباريات يومي الجمعة والإثنين سوى بعد الحصول على اذن من قبل الاتحاد الإسباني لكرة القدم.

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وفي المقابل أصدرت رابطة الدوري الإسباني بيانًا ردت فيه على القرار وأكدت أنه غير مسؤول ويجب سحبه فورًا لأنه يشوش على سمعة البطولة.

وكتبت الرابطة في البيان: "رابطة الليجا هي الجهة الوحيدة التي تحدد مواعيد المسابقة، وستكون هناك جلسة قضائية في السابع من أغسطس لحل هذا الاعتداء من جانب الاتحاد".

كما خرج خافيير تيباس رئيس الرابطة وهاجم القرار قائلًا: "ما قام به الاتحاد عديم الجدوى، لا شيء تغير في المواعيد، البعض هناك لا يفهمون ذلك، لقد تسببوا في تشويشًا على بطولة الدوري والتي تأتي بـ ٢ مليار يورو حقوقًا تلفزيونية هذا الموسم فقط".

جدير بالذكر أن الصراع بين الاتحاد الإسباني ورابطة الليجا مستمرًا منذ أسابيع حول نقطة مواعيد المباريات تحديدًا، ومن المنتظر أن يستمر حتى انطلاق بطولة الدوري بشكل رسمي.