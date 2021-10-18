تجاوز ميسي .. فاتي لا يتوقف عن تحطيم الأرقام في برشلونة

أنسو فاتي لاعب برشلونة الشاب يستمر في إثارة حماس جماهير برشلونة بشأن مستقبله مع الفريق.

قدم اللاعب الشاب أنسو فاتي مستويات طيبة للغاية في مواجهة فريقه برشلونة بالأمس ضد فالنسيا في الجولة التاسعة من الدوري الإسباني.

فاتي سجل الهدف الأول لبرشلونة ثم ساهم في الثاني بعد أن تسبب في ركلة الجزاء التي سجلها ممفيس ديباي وكان السبب الرئيسي في الفوز.

النجم الشاب لا يتوقف عن تحطيم الأرقام القياسية في صفوف الفريق الكتالوني، حيث أصبح بالأمس أكثر من يسجل أهدافًا مع النادي عبر التاريخ قبل الوصول لعمر الـ 19.

فاتي وصل لهدفه رقم 15 بقميص النادي الكتالوني، متفوقًا على بويان كركيتش الذي سجل 13 هدفًا قبل عمر الـ 19 عامًا وميسي الذي سجل 12 فقط.

ولولا الإصابة الطويلة التي عانى منها فاتي في الموسم الماضي لكان قد تجاوز ذلك الرقم بالكثير من الأهداف، بالأخص أنه سجل سبعة أهداف في بدايته قبل أن يتعرض للإصابة.

فاتي يتفوق على ميسي في رقم آخر، فعمره الحالي 18 عامًا و351 يومًا، وسجل 15 هدفًا بقميص برشلونة، بينما لم يسجل ليونيل سوى ثمانية أهداف فقط في نفس العمر.

جدير بالذكر أن فاتي شارك حتى الآن في أربعة لقاءات مع برشلونة منذ عودته من الإصابة منهم مباراة وحيدة أساسيًا وسجل هدفين، وسيعتمد عليه رونالد كومان بشكل أكبر في الفترة المقبلة.

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