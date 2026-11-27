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طالب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بتحقيق مستقل بعدما قال خيس دي يونج، الأمين العام للاتحاد الهولندي لكرة القدم، إن مسؤولًا كبيرًا في الاتحاد الدولي لكرة القدم ضغط عليه مرارًا لدعم إعادة انتخاب جياني إنفانتينو. ونفى الاتحاد الدولي هذه المزاعم بشدة، لكن الاتحاد الأوروبي يقول إن اتحادات وطنية أخرى أثارت مخاوف بشأن تعرضها لضغوط مماثلة.

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مسؤول الاتحاد الهولندي يكشف عن اتصالات من فيفا

قال دي يونج في بودكاست «إمبراطورية جياني» التابع لـNOS إن إلخان محمدوف، رئيس قسم الاتحادات الأعضاء في الاتحاد الدولي لكرة القدم، اتصل به ثلاث مرات في يوم واحد قبيل كأس العالم، بحسب صحيفة ذا تايمز.

وقال دي يونج: «كانوا يضغطون علينا لإصدار بيان دعم حتى يتمكن من استكمال قائمته التي تضم 211 [تأييدًا]. أقول إن هذا يتجاوز الحدود تمامًا، كما وصفته أنت. فهو يُعد تدخلًا من موظف في العملية السياسية. وما دام لم يتضح حتى ما إذا كان هناك مرشحون آخرون، فلا ينبغي لموظفي فيفا القيام بأمور كهذه».

يويفا يطالب بتحقيق مستقل

أكد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أن اتحادات وطنية أخرى أبلغت عن مخاوف مماثلة، وأضاف في بيان: «ندعو الجهات المختصة إلى إجراء تحقيق شامل ونزيه ومستقل في هذه المزاعم».

ونفى الاتحاد الدولي لكرة القدم ارتكاب أي مخالفة. وقال متحدث باسمه: «يتواصل قسم الاتحادات الأعضاء في فيفا بانتظام مع جميع الاتحادات، بما فيها الاتحاد الهولندي، للرد على استفساراتها ومناقشة طلباتها. ويرفض فيفا بشدة أي تلميح إلى أن مسؤوليه قد يضغطون على أي اتحاد عضو لاتخاذ أي قرار».

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مزاعم الابتزاز تعود إلى الواجهة

تأتي هذه المزاعم بعد تصريحات أدلى بها الأمير علي بن الحسين من الأردن في أغسطس، قال فيها إن الضغط الذي يُمارس على الاتحادات الأعضاء لتأييد إعادة انتخاب إنفانتينو «يرقى إلى الابتزاز». وأفادت تقارير أيضًا بأن الاتحاد الأردني لكرة القدم قُدّم له خطاب تأييد مُعد مسبقًا للتوقيع عليه.

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وكان أكثر من 200 اتحاد عضو قد أيدوا إنفانتينو لولاية رابعة بحلول يوليو. وكشفت NOS يوم الأربعاء أن الاتحاد الهولندي سلّمه أيضًا خطاب دعم خلال كأس العالم، رغم انتقاداته الطويلة لرئيس الاتحاد الدولي.

إنفانتينو يواجه منافسة حقيقية

يواجه إنفانتينو الآن تحديًا حقيقيًا على منصبه قبل انتخابات رئاسة الاتحاد الدولي لكرة القدم المقررة في المغرب في مارس 2027.

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وتلقى الاتحاد الدولي لكرة القدم ثلاثة ترشيحات: إنفانتينو، ورئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم فيليب ديالو، والرئيس الفخري للاتحاد الياباني لكرة القدم كوزو تاشيما.