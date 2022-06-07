تجاوز الظاهرة .. نيمار يخطف مكانة رونالدو التاريخية

نيمار تمكن من التفوق على "الظاهرة"، من حيث عدد الأهداف المسجلة في مسيرة كل منهما.

نجح البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي في التفوق على أسطورة "السيليساو" رونالدو نازاريو، من حيث عدد الأهداف المسجلة في مسيرته.

وتمكن نيمار من قيادة البرازيل يوم الإثنين للفوز على اليابان وديًا بهدف دون رد، سجله من علامة الجزاء، ليفك الاشتباك مع "الظاهرة" في عدد الأهداف المسجلة في مسيرة كل منهما.

وحسب موقع "futdata" الإسباني، فإن نيمار رفع رصيده التهديفي خلال مسيرته إلى 415 هدفًا، بفارق هدف واحد عن رونالدو الذي سجل 414 هدفًا خلال مسيرته.

ويملك نيمار خلال مسيرته مع منتخب البرازيل 74 هدفًا، ويعد ثاني أكثر اللاعبين تسجيلًا في تاريخ "السيليساو"، ويحتاج إلى ثلاثة أهداف فقط لمعادلة الأسطورة بيليه كأكثر لاعب تسجيلًا في تاريخ منتخب بلاده.

يذكر أن نيمار تمكن من تسجيل 13 هدفًا خلال منافسات موسم 2021-22 مع باريس سان جيرمان في كل المسابقات.

وغاب نيمار عن عدد كبير من مباريات باريس سان جيرمان في الموسم الماضي، بسبب مشاكل في اللياقة البدنية وإصابة في الكاحل.

ومؤخرًا، استبعد نيمار فكرة الرحيل عن باريس سان جيرمان، رغم التقارير التي أفادت برغبة النادي الفرنسي في التخلص من البرازيلي الدولي.

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