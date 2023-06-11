"تبقى 13" .. بيب جوارديولا لا ينسى ريال مدريد حتى في تتويج مانشستر سيتي

بيب جوارديولا يهدد ريال مدريد بعد التتويج بدوري أبطال أوروبا!

هنأ الإسباني بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، فريقه على الفوز بدوري أبطال أوروبا، وكذلك أثنى على خصمه إنتر، وأكمل كل البروتوكولات المتعارف عليها والإشادات عقب التتويج، لكنه لم ينس الخصم الأول والأهم "ريال مدريد" ليتذكره عقب التتويج بالبطولة المحببة للفريق الإسباني ويهدده بها.

وتوج مانشستر سيتي لأول مرة في تاريخه بلقب دوري أبطال أوروبا بعد الفوز، أمس السبت، على إنتر الإيطالي بهدف دون رد في النهائي بإسطنبول.

وهنأ بيب لاعبيه وإدارة ناديه على التتويج الأول، كما كانت أولى كلماته عقب التتويج تهنئة خصمه إنتر على المباراة التي قدمها وعلى كونهم ثاني أفضل فريق في أوروبا.

واعترف المدرب الإسباني أن فريقه لم يقدم أفضل مستوياته في المباراة التي توج بها بلقبه الأول في دوري الأبطال.

وقال بيب عن صعوبة الفوز بأول لقب: "أنا متعب، وهادئ وراضٍ. هذه البطولة الملعونة صعب الفوز بها. البطولة تشبه لعبة الحظ. لكننا توجنا وكتبنا أسماءنا بين النجوم".

وتابع جوارديولا "تبدو وكأن المهمة أُنجزت، لدينا كأس العالم للأندية أو أي شيء، لكن لا ينقصنا شيئًا لنفوز به. لكن بعد 3 أسابيع سنعود للعمل مجددًا. لن نجعل ريال مدريد يثقون في أنفسهم، نحن على بعد 13 لقبًا منهم، قادمون إليهم".

وتوج ريال مدريد الموسم الماضي بلقب دوري الأبطال للمرة رقم 14 في تاريخه وهو الفريق الأكثر تتويجًا باللقب.