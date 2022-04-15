تبديل بسبب المظهر .. فشل في خلع القرط فأخرجه موتا بعد الدفع به أمام إنتر

شهدت مباراة سبيتسيا وإنتر التي أقيمت ضمن مواجهات الموقف الأغرب على الإطلاق بعد أن دفع تياجو موتا المدير الفني لأصحاب الأرض باللاعب مبالا نزولا في الدقيقة الـ 60 من عمر اللقاء.

المواجهة كانت تشير لتقدم إنتر بهدف نظيف عندما دفع المدير الفني باللاعب الأنجولي ليحسن من موقفه الهجومي في المباراة.

لكن بعد مرور ثلاث دقائق فقط من بداية المواجهة توجه دانييل تشيفي إلى اللاعب وطلب منه أن يخلع القرط الذي كان يرتديه في أذنه.

حاول اللاعب خلع القرط، وغادر الملعب وحاول معه عدد من المساعدين من دكة البدلاء لكنه فشل في النهاية في أن يخلعه.

قرر تياجو موتا بعد انقضاء الوقت أن يُخرج اللاعب من أرض الملعب، لأنه لا يستفيد به ويلعب بلاعب أقل من الخصم إنتر ومتأخر في النتيجة.

المباراة انتهت بفوز إنتر بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، واللاعب غادر أرض الملعب في الدقيقة الـ 70 ويبدو أن موتا كان غاضبًا منه بشكل كبير.

جدير بالذكر أن سبيتسيا يحتل المركز الـ 15 في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 33 نقطة بعد مرور 33 جولة.