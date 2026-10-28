بسبب حادث طريق مدريد – إشبيلية المأساوي .. تأجيل مباريات كأس ملك إسبانيا رسميًا

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توقف نشاط كرة القدم الإسبانية تمامًا في أعقاب حادث تصادم مروع لقطار فائق السرعة في مقاطعة توليدو، والذي ألقى بالبلاد في حالة حداد. وقد اتخذ الاتحاد الإسباني لكرة القدم (RFEF) قرارًا فوريًّا بتأجيل جزء كبير من مباريات الكأس المحلية المقررة هذا الأسبوع، في الوقت الذي تواصل فيه السلطات تحقيقاتها في هذا الحادث المأساوي.

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الاتحاد يتخذ إجراءات عقب المأساة التي وقعت في إحدى المقاطعات

أكد الاتحاد الملكي الإسباني لكرة القدم (RFEF) رسمياً تأجيل 24 مباراة من الدور الأول لكأس الملك، التي كان من المقرر إجراؤها مساء الأربعاء. ويأتي هذا القرار كرد فعل مباشر على حادث القطار المروع الذي وقع في مقاطعة توليدو في وقت سابق من اليوم.

وفي بيانرسمي صدر يوم الأربعاء، أعرب الاتحاد الملكي الإسباني لكرة القدم عن حزنه العميق إزاء هذه الحادثة، مضيفًا: «تعبيرًا عن الاحترام والتضامن مع جميع ضحايا حادث القطار المأساوي الذي وقع في وقت مبكر من يوم الأربعاء في مقاطعة توليدو، أمر الاتحاد الملكي الإسباني لكرة القدم بتعليق المباريات الـ24 التابعة للدور الأول من [كأس الملك]، والتي كان من المقرر إجراؤها مساء اليوم». ويشمل هذا التعليق الشامل جميع المباريات التي كان من المقرر أن تنطلق في أنحاء البلاد يوم الأربعاء.

وتتعلق هذه المأساة بتصادم بين قطار وطني تابع لشركة «رينفي» (Renfe) وقطار خاص تابع لشركة «إيريو» (Iryo) على الخط المزدحم الذي يربط بين مدريد وإشبيلية. ووفقًا للمسؤولين الإقليميين، فإن حجم الحادث كبير، حيث تعمل فرق الطوارئ بلا كلل في موقع الحادث.

وتابع الاتحاد الإسباني لكرة القدم في بيانه: «يقف مجتمع كرة القدم الإسباني بأسره متحدًا في الحزن على هذه المأساة، وقد أبدى استعداده للتعاون مع السلطات لمساعدة ضحايا هذا الحادث المدمر».

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ارتفاع عدد الضحايا والتحقيقات الجارية

قدم إميليانو جارسيا-باجي، رئيس منطقة كاستيلا-لا مانشا، تحديثًا حزينًا حول الخسائر البشرية الناجمة عن الحادث. وأكد أن ما لا يقل عن 30 شخصًا أُعلن عن وفاتهم، لكنه حذر من أن هذا الرقم قد يرتفع مع استمرار عمليات البحث.

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كما أصدرت العائلة المالكة الإسبانية بياناً عاماً أعربت فيه عن حزنها إزاء أحداث الصباح. وأشار القصر إلى أنه تأثر وقلق من التقارير الواردة من موقع الحادث.

وجاء في البيان: «نتشارك الحزن مع عائلات وأحباء المتوفين، ونرسل تعازينا إلى المصابين والمتضررين». كما أعربت العائلة المالكة عن امتنانها لفرق الإنقاذ والطاقم الطبي الذين يعملون في ظروف بالغة الصعوبة في منطقة توليدو.

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التأثير على جدول مباريات الكأس المحلية

وكانت بطولة كأس الملك، التي تُعد أقدم مسابقة وطنية في كرة القدم الإسبانية، قد شهدت بالفعل إكمال 18 مباراة يوم الثلاثاء. وفي حين تم إلغاء الجدول المزدحم ليوم الأربعاء الذي كان يضم 24 مباراة، هناك 14 مباراة أخرى مقررة حالياً ليوم الخميس. وفي هذه المرحلة، لم يوضح الاتحاد بعد ما إذا كانت مباريات الخميس ستُقام أم أن فترة الحداد ستُمدد لتشمل جدول مباريات الدور الأول بأكمله. وينتظر المشجعون والأندية توجيهات إضافية من قيادة الاتحاد الإسباني لكرة القدم (RFEF).

وفيما يتعلق بمستقبل البطولة، وعد الاتحاد بإصدار جدول زمني منقح في أقرب وقت ممكن. وأوضح الاتحاد القائم على إدارة البطولة: «سيقدم الاتحاد الملكي الإسباني لكرة القدم (RFEF) معلومات في الوقت المناسب بشأن الجدول الزمني المنقح للبطولة والتواريخ والأوقات النهائية للمباريات المؤجلة».

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سياق البطولة وغياب النجوم

انتهت بطولة كأس الملك (كوبا ديل ري) الموسم الماضي بفوز ريال سوسييداد باللقب بعد تغلبه على أتلتيكو مدريد في نهائي شهد منافسة شديدة. وسيشارك الفريقان اللذان وصلّا إلى النهائي، إلى جانب برشلونة وريال مدريد، في منافسات هذا العام من دور الـ32 بسبب مشاركتهم في كأس السوبر الإسباني.