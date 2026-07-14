رسميًا .. تأجيل أول مباراة لريال مدريد وبرشلونة في الموسم الجديد بالدوري الإسباني

وقد تم تأجيل مباراتي ريال مدريد وريال سوسيداد، وبرشلونة وأتلتيك بيلباو بسبب مشاركة العديد من اللاعبين في نصف نهائي كأس العالم 2026.

ستنطلق الجولة الأولى من الدوري الإسباني لموسم 2026/27 يوم السبت 15 أغسطس بمباراة ديبورتيفو ألافيس ضد خيتافي. وفي نفس اليوم، سيواجه إشبيلية فريق رايو فاييكانو.

بينما سيستضيف ريال مدريد فريق ريال سوسيداد على ملعب سانتياجو برنابيو يوم 26 أغسطس.

وستختتم الجولة يوم الخميس 27 أغسطس بمباراة برشلونة وأتلتيك بيلباو في ملعب سبوتيفاي كامب نو.

وأكد خافيير تيباس؛ رئيس رابطة الدوري الإسباني، أن الليجا قد وضع خطة تحمي حقوق اللاعبين المشاركين في كأس العالم، موضحًا: «سيحصل جميع اللاعبين على ثلاثة أسابيع راحة بعد آخر مباراة في كأس العالم، وثلاثة أسابيع أخرى للتحضير للموسم الجديد، وفقًا لما ينص عليه العقد الجماعي».

وأضاف: «أجرينا دراسة وتبين أنه من السهل تقسيم الجولة الأولى، بحيث تُقام ست مباريات في المواعيد المقررة، وهي 14 و15 و16 أغسطس، بينما تُقام ثلاث أو أربع مباريات أخرى في منتصف الأسبوع، حتى يتمكن الجميع من الاستمتاع بـ21 يومًا كاملاً من العطلة».

