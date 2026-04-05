تأجيل انطلاق مباراة ديربي إيسل بسبب مشاكل في قسم المشجعين الزائرين: «كفوا عن هذا السلوك الغبي!»

تم تأجيل انطلاق مباراة ديربي إيسل بين فريق «جو أهيد إيجلز» وفريق «بي إي سي زفول». كان من المقرر أن تبدأ المباراة في ملعب «دي أديلارسهورست» في الساعة 12:15، لكنها أُجلت بسبب مشاكل مع مشجعي فريق «بي إي سي» الذين سافروا لمساندة فريقهم.

يرتدي العديد من مشجعي زفول ملابس تغطي الوجه، وهو ما يخالف الاتفاقات. تجري إدارة PEC وقائد الفريق رايان توماس حالياً محادثات مع المشجعين في قسم الضيوف.

''أرى توماس وجيري هامسترا (المدير الفني لـ PEC، محرر) يتجهان نحو قسم المشجعين الزائرين ليطلبا منهم خلع ما يغطي وجوههم. كان هذا هو الاتفاق المسبق. كما سُمح بدخول 400 مشجع بدلاً من 300 إلى قسم المشجعين الزائرين. لكن دون ما يغطي الوجه''، يوضح المراسل توين فان بيبرستراتن من ESPN.

"توقفوا عن هذا السلوك الغبي. أنتم لا تذهبون إلى مباراة كرة قدم يحضرها الأطفال والعائلات. حيث يمكنكم الاستمتاع بصباح يوم الأحد، ثم تذهبون مرتدين أقنعة"، يتذمر المحلل روبرت ماسكانت بعد ذلك.

"هذا يعني أن لديك نوايا سيئة. إنه أمر سخيف للغاية"، يضيف ماسكانت، اللاعب السابق في كلا الناديين، وهو يشعر بالدهشة وخيبة الأمل الشديدة.

كما تم إلقاء الألعاب النارية لاحقًا، قبل أن يغادر مشجعو PEC المنطقة المخصصة لهم في ملعب De Adelaarshorst بناءً على أوامر من قوات الشرطة. يتشاور نادي Go Ahead والشرطة وبلدية ديفينتر حول ما يجب فعله وموعد انطلاق المباراة.