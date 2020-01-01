تاوامبا يرد على أنباء ارتباطه بالتعاون برسالة صادمة

تطورات جديدة في علاقة التعاون بالكاميروني تاوامبا

تحدث الكاميروني ليندر تاوامبا مهاجم التعاون السعودي، عن موقفه حاليًا في سوق الانتقالات وهل سيجدد عقده مع سكري القصيم أم لا؟.

وكان تاوامبا قد أكد في تصريحات سابقة أنه لن يلعب للتعاون خلال الموسم المقبل، حتى إذا تم زيادة الراتب السنوي له في النادي.

وكتب الكاميروني عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، عن موقفه وطالب الجميع بتحري الدقة في الأنباء.

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وقال تاوامبا عبر "تويتر": "تحققوا من المعلومات قبل النشر، أنا لاعب مجاني حاليًا وليس لي وكيل معين، والتعاون لم يتلق أي اتصالات من الوكيل الوسيط للصفقة الخاصة بي".

وجاء رد تاوامبا بعد الأنباء التي نشرت بأن هناك شرط جزائي في عقد الكاميروني يصل إلى 3 ملايين دولار من أجل رحيله.

تاوامبا من أبرز اللاعبين في الدوري السعودي للمحترفين في الوقت الحالي، ودائمًا تجده في المراكز الأولى في قائمة الهدافين.

ومن المنتظر أن يعلن تاوامبا خلال الفترة المقبلة عن ناديه الجديد خاصًة بعد تأكيده عدم اللعب للتعاون بأي حال من الأحوال.