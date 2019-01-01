تاوامبا يتحدث عن الفوز بثلاثية على الشباب في الدوري السعودي

التعاون قدم مباراة مميزة أمام الشباب

تحدث تاوامبا مهاجم التعاون السعودي، عن الفوز على الشباب بثلاثة أهداف مقابل هدف، ضمن الجولة التاسعة من الدوري السعودي.

وحل الشباب ضيفًا على سكري القصيم، مساء اليوم السبت، ضمن الجولة التاسعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال تاوامبا في تصريحات تلفزيونية عقب اللقاء: "روح التعاون كانت، وقدمنا مباراة مباراة جيدة للغاية، وهذا بسبب رغبة زملائي في تحقيق الانتصار".

وتابع المهاجم الكاميروني: "عبدالعزيز السواط عاد مرة أخرى لأداءه المميز والقوي، ويمتلك الكثير سيقدمه خلال الفترة المقبلة".

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وعن الديربي أمام الرائد، قال: "مباراة مهمة جدًا لنا في التعاون لمواصلة تحقيق 9 نقاط متتالية من ثلاث مواجهات وهو شيءإيجابي سيخدمنا كثيرًا".

وتمكن تاوامبا من إحراز هدف التعاون الثالث أمام الشباب في المباراة التي انتهت بثلاثية مقابل هدف أمام الليوث، ليواصل الانتصارات.