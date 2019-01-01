تاوامبا: مباراة الدوري أمام الهلال لا تقل أهمية عن مباراة الكأس

يبدو ان مهاجم التعاون يريد تكرار فوز فريقه على الزعيم من جديد ولكن هذه المرة في الدوري

بلال محمد

أكد ليندر تاوامبا مهاجم التعاون أن فريقه لم يحتفل بالفوز على الهلال، في نصف نهائي كأس الملك يوم الجمعة الماضي، حيث سيتكون تركيز الفريق منصباً على مباراة الدوري التي لا تقل أهمية عن مباراة الكأس.

وحقق التعاون فوزاً عريضاً على حساب الهلال مساء الجمعة الماضي بخمسة أهداف دون رد، ويلعب الفريقان من جديد يوم الإثنين في ختام الجولة الـ 28 من الدوري السعودي للمحترفين.

وقال تاوامبا في تصريحات إعلامية: "أنا سعيد جدًا بفوزنا على الهلال في المباراة الكأس، لقد كانت نتيجة مميزة بالنسبة لنا، ولكن لا يوجد وقت للاحتفال".

وواصل: "نحن سعيدون بمستوانا، مباراتنا مع الهلال في الدوري ستكون مهمة، كأنها مباراة كأس نريد تحقيق الانتصار من أجل الاقتراب من المراكز الثلاثة الأولي".

وأتم تصريحاته قائلاً: "أريد أن أشكر جماهير التعاون، دائماً كانت تدعمني وتدعم الفريق، هم بالنسبة لنا اللاعب رقم 12 في صفوفنا".

غياب كاريلو مازال ممتدًا، البيروفي لن يلعب مباراة #التعاون المقبلة وذلك لعدم الجاهزية.🔔 pic.twitter.com/LkO7F5KaYb — موقع قول السعودي (@GoalSA) April 28, 2019

وشارك المهاجم الكاميروني مع التعاون هذا الموسم في 25 مباراة بالدوري السعودي، سجل خلالها 19 هدفاً وصنع 4 آخرين.

الجدير بالذكر أن التعاون يحتل المركز الرابع من جدول الدوري برصيد 49 نقطة، بينما يحتل الهلال المركز الثاني برصيد 63 نقطة، وبفارق نقطة وحيدة عن النصر المتصدر.