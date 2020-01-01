التعاون يستعيد تاوامبا قبل مواجهة الشارقة في دوري أبطال آسيا

أخبار جيدة للفريق السعودي

شارك لياندري تاوامبا في تدريباته فريقه التعاون الجماعية يوم أمس بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها خلال مواجهة النصر في كأس السوبر السعودي في بداية يناير الماضي.

ونجح النصر بطل دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين في هزيمة التعاون بطل كأس خادم الحرمين الشريفين لموسم 2018-2019 بركلات الجزاء الترجيحية بعد نهاية الوقت الأصلي للمباراة التي جمعتهما على لقب كأس السوبر السعودي بالتعادل 1-1.

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وكان التعاون قد تقدم خلال اللقاء بهدف تاوامبا قبل أن يخرج المهاجم الكاميروني مصابًا من أرض الملعب، وأعلن نادي سكري القصيم فيما بعد تعرض المهاجم الكاميروني لكسر في أعلى عظمة الشظية وتمزق في أربطة الكاحل مما يستدعي علاجه لفترة تتراوح بين 4-6 أسابيع.

التعاون واصل أمس تدريباته اليومية استعدادًا لمواجهة الشارقة في أولى جولات دور المجموعات من دوري أبطال آسيا مساء الثلاثاء القادم، والتي تضمنت تدريبات بدنية وأخرى بالكرة قبل أن يُنظم المدرب فيتور كامبيلوس مناورة بين اللاعبين على منتصف الملعب.