"تاليسكا يُلمح بانتقاله إلى فريق أقل ماديًا من النصر"

كشف الإعلامي الرياضي بندر الرزيحان، عن ما يراه بشأن مستقبل البرازيلي أندرسون تاليسكا لاعب نادي النصر خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أنه يُلمح بإمكانية رحيله لفريق أقل ماديًا.

ويعاني نادي النصر خلال الفترة الحالية من حالة من عدم الاستقرار، وذلك بعد خروجه من دور النصف نهائي ببطولة دوري أبطال آسيا على يد الهلال، ثم تلقى خسارتين وتعادل ببطولة الدوري السعودي.

الرزيحان قال خلال تصريحات لبرنامج "الحصاد الرياضي": "كقارئ للمشهد لا أملك معلومة، أعتقد أن هذا يخص تاليسكا انك لو استغنيت عن مبالغ مالية، لأنه يلمح بانه سينتقل في فترة الانتقالات الشتوية لنادي أقل ماديًا، وسيعوض هذا الفارق المادي في المستقبل".

وتابع: "عندما انتقدت حسين عبد الغني المدير التنفيذي لكيان كبير اسمه نادي النصر، عددت الأسباب التي قمت بانتقاده بسببها، وأرى بناء على هذه الأمور لا يستحق البقاء".

بندر واصل: "لا أكتفي أن جماهير نادي النصر التي صبت غضبها على عمل حسين عبد الغني، وأقول أنا معكم، ولكن عندما ذكرت الانتقاد قلت الأسباب".

بندر الرزيحان :

"تاليسكا" يلمح بانتقاله لنادي أقل مادياً ..

الحصاد الرياضي ...@banderalrezohan pic.twitter.com/QtEVWL1XxR — برامج قناة 24 الرياضية (@sport_24tv) November 10, 2021

الإعلامي الرياضي اختتم حديثه قائلًا: "الأخطاء الإدارية التي ظهرت في النصر بعد الخسارة من نادي الهلال، هل استطاعت إدارة النصر وحسين عبد الغني انتشال اللاعبين من حالة الفوضى والوضع النفسي الذي يمر به اللاعبين، وعدم عودته لسلسلة الانتصارات".

"هناك سبب كبير جدًا وراء إقالة بيدرو من النصر"

واتخذت إدارة نادي النصر قرارات أمس الأربعاء بإقالة المدرب البرتغالي بيدرو إيمانويل من تدريب الفريق بسبب سوء النتائج، وأيضًا قبول استقالة المدير التنفيذي لكرة القدم حسين عبد الغني.