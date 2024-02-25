"تاليسكا ورونالدو أقوى منك" .. مهاجم النصر السابق يتهم كاسترو بضعف الشخصية!

اتهام خطير للمدير الفني للعالمي

SHAHID

يبدو أن مواجهة الشباب ستكون بداية أيام صعبة للمدرب لويس كاسترو في النصر، حيث تعرض لانتقادات كبيرة عقب اللقاء والفوز الصعب 3-2، إحداها كان متعلقًا بضعف شخصيته أمام نجوم الفريق الكبار خاصة الثنائي كريستيانو رونالدو وأندرسون تاليسكا.

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النصر هزم الشباب 3-2 بعد مباراة صعبة ودرامية، إذ تقدم رونالدو أولًا من ركلة جزاء لكن يانيك كاراسكو تعادل في آخر دقائق الشوط الأول بنفس الطريقة، وسجل تاليسكا الهدف الثاني للضيوف في بداية الفترة الثانية لكن كارلوس جونيور عادل لأصحاب الملعب بعد ضغط هائل، ورغم سيطرة الليوث على الملعب إلا أن تاليسكا عاد من جديد وسجل هدف الفوز الثمين عند الدقيقة الـ86.

المدرب البرتغالي نال جزءًا كبيرًا من غضب النصراوية من المستوى المتوسط للفريق خاصة لقراره إشراك علي لاجامي بدلًا من المصاب سلطان الغنام وعدم تحركه بعد هدف النصر الثاني لإجراء أي تغييرات رغم رؤيته الهجمات المتتالية للشباب والتي أسفرت في النهاية عن هدف التعادل.

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الانتقاد الأصعب والأقسى لكاسترو جاء من سعد الحارثي مهاجم النصر السابق، والذي لعب موسمين في الهلال واعتزل عام 2013، حيث اتهمه بضعف الشخصية أمام نجوم الفريق الكبار خاصة رونالدو وتاليسكا، واستدل على ذلك بعدم قيامهما بأي أدوار دفاعية.

حيث قال في برنامج "دورينا غير" "تاليسكا هداف ولاعب كبير، لكن إن تحدثنا عن أدواره فالهجومية ممتازة جدًا، لكن كرة القدم الحالية بحاجة للاعبين الشموليين، بحاجة للاعب يُهاجم ويُسجل لكن دون إهمال أدواره الدفاعية".

تابع " تاليسكا لا غبار عليه في الشق الهجومي لكن دفاعيًا مازلت أرى أن كاسترو عليه أن يتعامل بشكل أقوى مع النجوم لإجبارهم على القيام بأدوارهم الدفاعية، تلك النقطة ما جعلت المباراة صعبة اليوم على النصر حتى الدقائق الأخيرة، كاسترو عليه أن يتحلى بشخصية أقوى للتعامل مع النجوم وإجبارهم على القيام بأدوارهم الدفاعية".

SHAHID