تاليسكا وبيريرا .. ميسي ورونالدو الدوري السعودي!

يبدو أننا سنعيش صراعًا مثيرًا بين اللاعبين

نجح النصر في خطف البرازيلي أندرسون تاليسكا من بين يدي الهلال، ليرد الزعيم بالتعاقد مع مواطنه ماتيوس بيريرا في صفقة قياسية في الدوري السعودي، ومنذ وطأت أقدام اللاعبين الرياض بدأ بينهما صراعًا أشبه بالصراع الشديد الذي عنون الدوري الإسباني لعقد من الزمان بين النجمين ليونيل ميسي وكريتسيانو رونالدو.

أندية الدوري السعودي ضمت العديد من النجوم هذا الصيف، مثل فينسنت أبو بكر وموسى ماريجا وإيجور كورونادو وباولينيو، لكن صفقتي تاليسكا وبيريرا خطفتا الأنظار من الجميع، سواء على الصعيد الإعلامي أم الجماهيري.

تاليسكا وبيريرا .. ضربة قاضية لحمدالله وجوميس

التنافس الشديد بين الهدافين، عبد الرزاق حمدالله وبافيتمبي جوميس، كان عنوان الصراع بين النصر والهلال خلال المواسم الثلاثة الأخيرة من الدوري السعودي، وقد تم اختزال جهود كل اللاعبين في هذا الثنائي فقط.

الهدافان المغربي والفرنسي كانا واجهة عملاقي الرياض، وكل شيء ارتبط بهما، لكنهما وفي نفس التوقيت تعرضا لضربة قاضية من إدارة وإعلام وجماهير الهلال والنصر، إذ تم توجيه الاهتمام كاملًا للثنائي الجديد، تاليسكا وبيريرا.

تاليسكا أصبح النجم الأول في النصر، وقد برهن على استحقاقه ذلك بأداء قوي وبصمات واضحة خلال أول مباراتين له في الدوري السعودي، فيما صار بيريرا حديث الهلاليين رغم أنه لم يلعب سوى دقائق معدودة في الدوري السعودي نظرًا لتأخر قيده في قائمة الفريق.

صراع المشاهدات .. الحلقة الأولى في سلسلة صراعات" تاليسكا وبيريرا

احتفى جمهور النصر كثيرًا بتصدر فيديو تقديم تاليسكا الذي نشره النادي عبر تويتر لقائمة فيديوهات تقديم اللاعبين الأكثر مشاهدة في تاريخ الدوري السعودي، إذ حصد ما يزيد عن 13 مليون مشاهدة خلال أيام قليلة.

تعاقد الهلال مع بيريرا ويبدو أن الهلاليين كانوا على أتم الاستعداد لإزعاج جيرانهم، إذ حطموا رقم فيديو تاليسكا في ساعات قليلة، ليبدأ بعدها صراعًا قويًا بين الجمهورين سُمي بصراع المشاهدات.

صراع المشاهدات شارك به العديد من الإعلاميين والمسؤولين ومشاهير المشجعين بجانب ملايين الجماهير، وسعى كل طرف بقوة لحسمه لصالحه عبر نشر التغريدات والزج بالفيديو في أي تغريدة لمجرد زيادة عدد المشاهدات.

حطم فيديو تاليسكا كل الأرقام وحصد 49.1 مليون مشاهدة، فيما جمع فيديو بيريرا 38.6 مليون مشاهدة، وقد رأى النصراويون ذلك انتصارًا كبيرًا لهم على الهلال.

كما استفادت الليجا، صراع تاليسكا بيريرا مفيد للدوري السعودي

دون شك أن الليجا وبرشلونة وريال مدريد استفادوا كثيرًا من صراع ميسي ورونالدو الذي امتد لسنوات عديدة ولم يتوقف عند حدود الملعب فقط، بل امتد للإعلام والجمهور والإعلانات ومنصات السوشيال ميديا المختلفة وعقود الرعاية والرواتب وكل شيء خاص باللاعبين، والأهم من ذلك أن الثنائي استفاد كثيرًا من هذا الصراع بينهما.

صراع تاليسكا بيريرا من المتوقع أن يشتد خلال الأسابيع القادمة، خاصة بعد أن ينسجم الثنائي ويبدأ إنتاجهما الفني في الظهور على أرض الملعب، سنجد اختلافًا حول كل هدف وتمريرة حاسمة .. من الأجمل؟ من الأفضل؟ من الأقوى تأثيرًا؟

أكثر من أي لاعب في العالم حاليًا 🔝



ليونيل ميسي سجل حتى الآن 57 هدفًا من ركلة حرة مباشرة 🎯



متجاوزًا كريستيانو رونالدو الذي يملك 56 هدفًا 🇵🇹



50 هدفًا من ركلة حرة مباشرة بقميص برشلونة 🔵🔴



7 أهداف بقميص منتخب الأرجنتين 🇦🇷#CopaAmerica pic.twitter.com/IcnX0iJwmT — جول العربي - Goal (@GoalAR) June 14, 2021

الصراع سيصل ذروته بالطبع في المواجهة الأولى بين اللاعبين على أرض الملعب، والفائز سيُرفع فوق الرؤوس والخاسر سيُنهش في جسده عبر السوشيال ميديا ... تمامًا كما كان يحدث في صراع ميسي ورونالدو.

الهلال والنصر والدوري السعودي قادرون على الاستفادة من هذا التنافس الشديد بشرط حسره في إطار كرة القدم والحفاظ على المستوى المطلوب من الروح الرياضية والاحترام المتبادل، كما كان في صراع الأرجنتيني والبرتغالي، سواء على الصعيد التجاري والإعلاني أو الجماهيري داخل وخارج السعودية.

اقرأ أيضًا |

تابع دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بتقنية HD مجانًا لغاية 5 سبتمبر .. اشترك الآن!