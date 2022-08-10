تاليسكا وأبو بكر يتوسطان للنصر للتعاقد مع لياييتش

بناءً على طلب جارسيا، ثنائي النصر يقنعاناللاعب الصربي

تسعى إدارة نادي النصر برئاسة مسلي آل معمر، لمواصلة تدعيم صفوف العالمي بلاعبين مميزين خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وذلك باستهداف ضم الصربي آدم لياييتش لاعب بشكتاش التركي السابق.

تاليسكا وأبو بكر يقنعان لياييتش بالانضمام للنصر

أكدت صحيفة "فاناتيك" التركية، على أن إدارة نادي النصر، اعتمدت على البرازيلي أندرسون تاليسكا، والكاميروني فينسنت أبو بكر ثنائي الفريق، من أجل إقناع لياييتش بقبول عرض العالمي.

وأضافت الصحيفة أن ثنائي النصر تحدثا مع اللاعب الصربي زميلهما السابق في بشكتاش، من أجل إقناعه بقبول عرض العالمي والانضمام لهما وارتداء القميص الأصفر خلال الفترة القادمة.

ودخل لياييتش حسابات نادي النصر، بعد طلب من المدرب الفرنسي رودي جارسيا؛ المدير الفني الجديد للنصر، والذي يرغب في ضم اللاعب الصربي لفريقه الموسم القادم.

وأصبح لياييتش لاعبًا حرًا، بعد انتهاء عقده مع بشكتاش التركي خلال شهر يوليو الماضي، حيث يحق له التوقيع لأي فريق حاليًا بعد أن أصبح بدون أي فريق.

ما هي صفقات النصر حتى الآن؟

أجرى نادي النصر خلال فترة الانتقالات الصيفية 2022، 3 صفقات حتى الآن، وذلك بناءً على طلب من المدرب الفرنسي رودي جارسيا المدير الفني للفريق.

الصفقة الأولى هي التعاقد مع الظهير الأيسر العاجي جيسلان كونان، لاعب ريمس الفرنسي لمدة 3 سنوات، ثم تم التعاقد مع الكولومبي دافيد أوسبينا لاعب نابولي السابق لمدة موسمين.

وتعاقد نادي النصر أيضًا مع البرازيلي لويس جوستافو لاعب وسط فنربخشه التركي في صفقة انتقال حر.