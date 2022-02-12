تاليسكا : قدمنا مباراة رائعة وحالة طردي كارثة غير مسبوقة !

علق أندرسون تاليسكا لاعب فريق النصر السعودي، على طرده خلال مباراة فريقه أمام اتحاد جدة، مساء أمس، الجمعة، في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

النصر سقط بثلاثية نظيفة على ملعب الاتحاد، سجلها كل من روماريو دا سيلفا، عبد الرزاق علي البيشي وعبد الرزاق حمدالله.

وشهد اللقاء استكمال النصر للمباراة بـ10 لاعبين، بعد تعرض تاليسكا للطرد في الدقيقة 59، وهي الواقعة التي أثارت حالة من الجدل.

ماذا قال تاليسكا؟

اللاعب استخدم حسابه على موقع "إنستجرام" للتعبير عن رأيه تجاه ما حدث قائلًا:"أولًا أود تهنئة زملائي في الفريق الذين قاتلوا حتى النهاية، حيث لعبنا مباراة رائعة".

وأضاف:"أود كذلك تهنئة الحكم الذي قدم مباراة رائعة أيضًا، الأمر كان كارثيًا، حيث اتضح أننا لعبنا ضد الجميع، لم يتم طردي أبدًا طوال مسيرتي ولكن هذا الحكم فعل ذلك بهذه الطريقة واحتسب ركلة جزاء كارثية ضدنا".

واختتم حديثه:"أعلم مدى أهميتي لهذا النادي، وإنها مسؤوليتي تجاه عشاق هذا الفريق، دعونا نتحد معًا لتقديم أفضل كرة قدم ممكنة دون التركيز على كيف بدأت وكيف انتهت، سنظل في كامل تركيزنا لتحقيق أهداف النادي، وما حدث لا يعني أي شيء بالنسبة لكل نصراوي".

ما هو الرأي التحكيمي في ما حدث بمواجهة الاتحاد والنصر؟

الخبير التحكيمي فهد المرداسي ظهر على قناة "SSC" لتحليل الأخطاء التي وقعت خلال المباراة وكشف عن 3 حالات.

الخبير التحكيمي فهد المرداسي:

الدقيقة 5 ركلة جزاء غير صحيحة لـ #الاتحاد

الدقيقة 48 المفترض انذار لاعب #الاتحاد

الدقيقة 59 بطاقة حمراء غير صحيحة للاعب #النصر#الاتحاد_النصر#قنوات_SSC pic.twitter.com/1ENXcVKgy4 — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) February 11, 2022

وقال المرداسي إن هناك ركلة الجزاء التي سجل منها الاتحاد هدفه الأول غير صحيحة، بالإضافة لحالة طرد غير صحيحة لتاليسكا، وإنذار غير محتسب للاعب الاتحاد في الدقيقة 48.

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