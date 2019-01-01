تاليافيكو: سنبذل كل ما لدينا لمساعدة ميسي

قبل انطلاق كوبا أميركا

أكد نيكولاس تاليافيكو ظهير المنتخب الأرجنتيني، أن الفريق سيبذل كل ما لديه، من أجل تخفيف الضغوط على مهاجم الفريق ليونيل ميسي.

نجم برشلونة يدخل كوبا 2019 هذا الشهر، طامحاً في مساعدة بلاده على تخطي الأداء المخيب في مونديال روسيا العام الماضي.

العام الحالي أيضاً لم يكن سعيداً على ميسي، بخروج برشلونة من نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، وخسارته من فالنسيا بنهائي كأس إسبانيا.

وقال تاليافيكو عن زميله:"من الصعب اللعب ضد ميسي، وميزة كبيرة عندما يكون في فريقك، يجب علينا العمل بجد لتخفيف الضغوط عليه".

وأضاف:"سنحاول منحه الفرصة من أجل الاستمتاع بكل ما يقدمه على أرض الملعب".

وتابع نجم أياكس أمستردام:"جميعنا نحلم لنفوز بالبطولة، لدينا مجموعة جيدة تستطيع الحصول على الكوبا والظهور بأفضل مستوى ممكن".

يذكر أن ميسي نجح في تسجيل 51 هدف مع برشلونة الموسم الماضي، وقاده لتحقيق لقب الدوري الإسباني.