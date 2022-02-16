تألق في أمم إفريقيا.. برشلونة يجد ضالته لتدعيم الدفاع

أظهر نادي برشلونة اهتمامه من جديد بالدولي السنغالي كاليدو كوليبالي لاعب نابولي من أجل التعاقد معه خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

وتألق كاليدو كوليبالي بشدة مع منتخب بلاده السنغال، وكان عنصرًا أساسيًا في تتويج المنتخب ببطولة كأس الأمم الأفريقية للمرة الأولى في تاريخه.

ويمتلك كوليبالي عقدًا مع نابولي ينتهي في صيف 2023 وحتى الآن لا جديد بخصوص المفاوضات بين الطرفين.

ما هو الجديد بين برشلونة وكوليبالي؟

حسبما نشرت صحيفة "سبورت" الإسبانية فإن برشلونة يهتم بالحصول على خدمات كوليبالي، الذي يعد أحد أهم المدافعين في إيطاليا وأوروبا صاحب المستوى الثابت منذ عدة سنوات.

وأضافت الصحيفة، أن برشلونة يريد تعزيز خط الدفاع، ومع صعوبة الحصول على خدمات الهولندي ماتايس دي ليخت الذي قد يكلف برشلونة ما يقارب 70 مليون يورو يرى أن خيار التعاقد مع كوليبالي هو الأفضل.

ما هو موقف اللاعب؟

كان كاليدو كوليبالي قال في تصريحات لـ"توتو نابولي" عند سؤاله عن مدى صحة أخبار رحيله عن نابولي في الصيف قائلاً: خذ الأمور بسهولة لأنني لن أغادر، لن أغادر، لقد عدت إلى نابولي وأنا هادئ ومتحمس للعب مجدداً هنا".

الجدير بالذكر أن صاحب الـ30 عامًا قد شارك هذا الموسم مع نابولي حتى الآن في 19 مباراة، ونجح في تسجيل هدفين وصنع مثلهما.