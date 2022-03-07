تأكد غيابه عن مواجهة الهلال .. لجنة الانضباط تُعاقب حمدالله

أعلنت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم فرض عقوبة على عبد الرزاق حمدالله مهاجم الاتحاد وفاروق شافعي لاعب ضمك على خلفية ما حدث خلال مباراة الفريقين الأخيرة في الدوري السعودي.

المواجهة التي انتهت بفوز الاتحاد 2-1 شهدت أحداثًا مؤسفة أسفرت عن طرد مازن أبو شرار وعبد الرحمن العبود بعد شجارهما بالأيدي، وكانت بداية الحادثة خلاف بين شافعي وحمدالله.

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لجنة الانضباط كانت قد أعلنت يوم أمس الأحد قراراتها العقابية بشأن أحداث الجولة الـ23 من الدوري السعودي، ولم تتضمن أي عقوبات تجاه حمدالله أو شافعي، لكن الأخير وحسب صحيفة الرياضية السعودية تقدم بشكوى أمس ضد اللاعب المغربي يتهمه بالاعتداء عليه لفظًا عقب نهاية اللقاء.

اللجنة أعلنت اليوم إيقاف حمدالله وشافعي لمباراة واحدة لثبوت ارتكابهما سلوك غير رياضي تجاه بعضهما البعض حسبما جاء في تقارير مسؤولي المباريات، على حد وصف اللجنة.

إيقاف حمدالله يؤكد غيابه عن مباراة الهلال المؤجلة من الدور الأول، والتي ستُلعب مساء غدٍ الثلاثاء على استاد الملز في الرياض، وقد كانت تحوم شكوك عديدة حول حالة اللاعب الصحية وقدرته على خوض اللقاء بعد تعرضه لإصابة عضلية خلال مواجهة ضمك.

يُشار إلى أن لجنة الانضباط كانت قد اتخذت قرارًا بإيقاف أبو شرار والعبود مباراتين لطردهما بالبطاقة الحمراء المباشرة خلال مواجهة الاتحاد وضمك، متهمة اللاعبين بالسلوك المشين ضد المنافس وهو ما يستوجب الإيقاف لمباراة إضافية بسبب الطرد.