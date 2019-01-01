تافيكيو: كونتي يريد العودة لإيطاليا

رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم يؤكد رغبة كونتي في العودة إلى إيطاليا مرة أخرى

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

أكد رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم كارلو تايفيكو رغبة المدرب أنطونيو كونتي في العودة إلى التدريب في إيطاليا مرة أخرى.

وكان كونتي قد ترك تدريب المنتخب الإيطالي عقب نهاية كأس الأمم الأوروبية الأخيرة في فرنسا عام 2016.

وبهذه الخصوص، قال رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم كارلو تايفيكو إن كونتي يود العودة إلى إيطاليا مرة أخرى.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٢٥ مارس ٢٠١٩

وأضاف: "إنه مدرب وقائد حقيقي، ولديه تأثير كبير على المجموعة التي يقوم بالإشراف على تدريبها"

وتابع: "عودة كونتي إلى إيطاليا ستكون إضافة لكرة القدم الإيطالية، رحلته مع يوفنتوس ومع المنتخب تشهد على ذلك"

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يذكر أن كونتي يجلس حاليًا بدون عمل، وذلك بعد نهاية رحلته مع تشيلسي بعد انتهاء الموسم الماضي.