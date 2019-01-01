تاعربت: أضعت فرصة اللعب مع برشلونة وريال مدريد

المغربي أعاد إحياء مشواره في البرتغال

فيسبوك تويتر هيثم محمد

تحسر عادل تاعربت، النجم المغربي لبنفيكا، على أخطاء الماضي، وقال إنه كان مرشحاً للعب في صفوف ريال مدريد وبرشلونة.

تاعربت أعاد إحياء مشواره في الفترة الأخيرة من بوابة بنفيكا بالبرتغال بعد فترة من التخبط وتراجع المستوى في ميلان وفولهام وجنوى.

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وقال تاعربت مع "فور فور تو": "لا أحب أن أقول ذلك على نفسي، ولكن لو تحدثت مع أي أحد رآني كموهبة صغير كان سيقول لك إن مكاني ريال مدريد أو برشلونة".

وأضاف: "حتى لوكا مودريتش قال لي نفس الأمر، ولكن هذا لم يحدث، وليس بسبب هؤلاء، ولكن بسبب أنا فقط".

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وأضاف: "رحيم ستيرلينج تحدث معي قبل عدة أشهر بعدما شاهدت حوار له يقول فيه إنني كنت قدوته في فترة كوينز بارك رينجرز".

وختم المغربي: "في وقتنا هذا الجميع يقول رونالدو وميسي، ولكن ستيرلينج في طفولته تابعني أنا".

ويلعب بنفيكا مع فيتوريا جيماريش مساء الأربعاء ضمن لقاءات كأس البرتغال.