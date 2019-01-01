رسمياً | بنفيكا يجدد عقد تاعرابت

تحول كبير في مشوار النجم المغربي

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أعلن بنفيكا البرتغالي عن تجديد عقد لاعبه المغربي عادل تاعرابت لثلاثة مواسم إضافية بعد تحول مشواره في الفترة الأخيرة.

بداية تاعرابت من بنفيكا في 2015 لم تكن موفقة ورحل معاراً إلى جنوى، ثم عاد للفريق الرديف، قبل أن يتحسن الوضع الموسم الماضي.

وأعلن بنفيكا عن توقيع عقداً جديداً مع تاعرابت يمتد لثلاثة مواسم مقبلة، لينتهي في 2022.

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وعلق تاعرابت مع الموقع الرسمي للنادي قائلاً: "أنا سعيد للغاية وأتطلع لهذا الفصل الجديد في حياتي، أعتبر التجديد ثقة في إمكانياتي".

وأكمل: "أنا فخور وسعيد بتجديد عقدي، في حياتي لم أصادف روحاً مثل تلك التي يتمتع بها هذا الفريق، هذه مجموعة مميزة".

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ولعب تاعرابت مجموع 148 دقيقة فقط الموسم الماضي مع بنفيكا، ولم يشارك في لقاء الفريق الأسبوع الماضي أمام باكوس في افتتاح الموسم.