ما هو تاريخ مواجهات مدرب ليفربول "يورجن كلوب" ضد بايرن ميونخ؟
كان بالإمكان لليفربول أن يواجه أندية آخرى مثل برشلونة، ريال مدريد، يوفنتوس، بورتو بروسيا دورتموند ولكن الحظ وضعه في طريق بايرن ميونخ في مواجهة خاصة مع رجال المدرب الكرواتي نيكو كوفاتش، حاول أسطورة الريدز أيان راش النظر إلى النصف الممتلئ من الكوب مشدداً على أهمية معرفة كلوب بقدرات البطل الألماني، وأنها قد تمنح الليفر الأفضلية في مواجهات الفريقان معاً.
وفي هذا التقرير سيقودكم جول إلى معرفة تاريخ المواجهات بين يورجن كلوب وفريق بايرن ميونخ.
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تاريخ مواجهات يورجن كلوب ضد بايرن ميونخ
واجه يورجن كلوب فريق بايرن ميونخ لما يقرب من 29 مرة، ولكن الإحصائيات ضده ليست مبشرة للغاية حيث تمكن من تحقيق الفوز في ثماني مباريات فقط، خسر 16 لقاء ولم يحقق انتصاره الأول ضدهم سوى بعد 12 محاولة.
|التاريخ
|المباراة
|المسابقة
|فوز/خسارة/تعادل
|27 نوفمبر 2004
|بايرن ميونخ 4 - 2 ماينتس
|الدوري الألماني
|خسارة
|7 مايو 2005
|ماينتس 2 - 4 بايرن ميونخ
|الدوري الألماني
|خسارة
|26 نوفمبر 2005
|بايرن ميونخ 2 - 1 ماينتس
|الدوري الألماني
|خسارة
|24 يناير 2006
|بايرن ميونخ 3 - 2 ماينتس
|ربع نهائي كأس ألمانيا
|خسارة
|23 أبريل 2006
|ماينتس 2 - 2 بايرن ميونح
|الدوري الألماني
|تعادل
|16 ديسمبر 2006
|ماينتس 0 - 4 بايرن ميونخ
|الدوري الألماني
|خسارة
|19 مايو 2007
|بايرن ميونخ 5 - 2 ماينتس
|الدوري الألماني
|خسارة
|23 أغسطس 2008
|بروسيا دورتموند 1 - 1 بايرن ميونخ
|الدوري الألماني
|تعادل
|8 فبراير 2009
|بايرن ميونخ 3 - 1 بروسيا دورتموند
|الدوري الألماني
|خسارة
|12 سبتمبر 2009
|بروسيا دورتموند 1 - 5 بايرن ميونخ
|الدوري الألماني
|خسارة
|13 فبراير 2010
|بايرن ميونخ 3 - 1 بروسيا دورتموند
|الدوري الألماني
|خسارة
|3 أكتوبر 2010
|بروسيا دورتموند 2 - 0 بايرن ميونخ
|الدوري الألماني
|فوز
|26 فبراير 2011
|بايرن ميونخ 1 - 3 بروسيا دورتموند
|الدوري الألماني
|فوز
|19 نوفمبر 2011
|بايرن ميونخ 0 - 1 بروسيا دورتموند
|الدوري الألماني
|فوز
|11 أبريل 2012
|بروسيا دورتموند 1 - 0 بايرن ميونخ
|الدوري الألماني
|فوز
|12 مايو 2012
|بايرن ميونخ 2 - 5 بايرن ميونخ
|نهائي كأس ألمانيا
|فوز
|12 أغسطس 2012
|بايرن ميونخ 2 - 1 بروسيا دورتموند
|كأس السوبر الألماني
|خسارة
|1 ديسمبر 2012
|بايرن ميونخ 1 - 1 بروسيا دورتموند
|الدوري الألماني
|تعادل
|27 فبراير 2013
|بايرن ميونخ 1 - 0 بروسيا دورتموند
|ربع نهائي كأس ألمانيا
|خسارة
|4 مايو 2013
|بروسيا دورتموند 1 - 1 بايرن ميونخ
|الدوري الألماني
|تعادل
|25 مايو 2013
|بروسيا دورتموند 1 - 2 بايرن ميونخ
|نهائي دوري أبطال أوروبا
|خسارة
|27 يوليو 2013
|بروسيا دورتموند 4 - 2 بايرن ميونخ
|كأس السوبر الألماني
|فوز
|23 نوفمبر 2013
|بروسيا دورتموند 0 - 3 بايرن ميونخ
|الدوري الألماني
|خسارة
|12 أبريل 2014
|بايرن ميونخ 0 - 3 بروسيا دورتموند
|الدوري الألماني
|فوز
|17 مايو 2014
|بايرن ميونخ 2 - 0 بروسيا دورتموند
|نهائي كأس ألمانيا
|خسارة
|13 أغسطس 2014
|بروسيا دورتموند 2 - 0 بايرن ميونخ
|كأس السوبر الألماني
|فوز
|1 نوفمبر 2014
|بايرن ميونخ 2 - 1 بروسيا دورتموند
|الدوري الألماني
|خسارة
|4 أبريل 2015
|بروسيا دورتموند 0 - 1 بايرن ميونخ
|الدوري الألماني
|خسارة
|28 أبريل 2015
|بايرن ميونخ 1 - 1 بروسيا دورتموند
|نصف نهائي كأس ألمانيا
|تعادل
*الجدول خاص بالمباريات الرسمية فقط، حيث سبق لكلوب التفوق على بايرن ميونخ ودياً في كأس أودي بثلاثية نظيفة
جاءت جميع الانتصارات الثمانية ليورجن كلوب على بايرن ميونخ في فترته تدريبه لبروسيا دورتموند حيث أخفق في التفوق على العملاق البافاري أثناء تدريبه لفريق ماينتس، وحظى بفترة ذهبية ضدهم في موسمي 2010-2011 و2011-2012 عندما تًوج بالدوري الألماني وحقق الفوز في خمس مباريات متتالية.
بعدها تراجعت نتائج كلوب ضد بايرن ميونخ وفاز في ثلاثة لقاءات فقط من أصل 13 مباراة لعبها وهو ما سيكون مقلقاً نوعاً لجماهير ليفربول، وكان قد تواجه معهم في ثلاثة نهائيات أثنان منهم في كأس ألمانيا وآخر في دوري أبطال أوروبا، ولم يتمكن سوى بالتتويج ببطولة كأس ألمانيا عام 2012 عندما فاز بنتيجة 5-2 وتقابل ضده في ثلاث مباريات لكأس السوبر وفاز في أثنين منهما.
متى سيتقابل ليفربول مع بايرن ميونخ؟
من المنتظر أن يتقابل ليفربول مع بايرن ميونخ في مباراتي ذهاب وإياب بدور الستة عشر من مسابقة دوري أبطال أوروبا، على أن تُقام المواجهة الأولى بينهما في آنفيلد يوم 19 فبراير، وبالنسبة لمباراة العودة فستُلعب في أليانز آرينا يوم 13 مارس، وستلعب كلتا المباراتين في العاشرةً مساءً بتوقيت القاهرة والحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة.
كيف يمكن مشاهدة مباراة ليفربول وبايرن ميونخ؟
من المقرر أن يتم إذاعة مباراة دوري أبطال أوروبا والتي ستجمع بين ليفربول وبايرن ميونخ على قنوات بي إن سبورتس القطرية حيث تعد الناقل الحصري لمباريات المسابقة في الشرق الأوسط.