تاريخ مواجهات المنتخب السعودي أمام باراجواي والمنتخبات اللاتينية

واجهه الأخضر السعودي سبع منتخبات من أمريكا الجنوبية خلال مشواره على مدار التاريخ

تنتظر جماهير الكرة السعودية مواجهة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في مباراة ودية مرتقبة أمام باراجواي مساء اليوم الثلاثاء المقبل على ملعب فبصل بن فهد بالملز.

واستعاد الأخضر بقيادة مدربه الفرنسي هيرفي رينارد صدارة جدول ترتيب المجموعة الرابعة في التصفيات الآسيوية على حساب أوزبكستان الذي فاز عليه بنتيجة 3/2 ليرفع رصيده إلى 8 نقاط مقابل 6 نقاط للأخير.

وتاريخياً واجهه الأخضر السعودي سبع منتخبات من أمريكا الجنوبية خلال مشواره على مدار التاريخ، وذلك في 19 مباراة.

الأخضر السعودي خاض مباريات أمام منتخبات القارة اللاتينية : البرازيل ،الأرجنتين ،بوليفيا ،باراجواي ،تشيلي وأوروجواي وبيرو.

وواجه الصقور الخضر نجوم السامبا البرازيلي 5 مرات من قبل جميعها بفوز راقصي السامبا البرازيلية، كانت أخرها العام الماضي بالرياض.

بينما واجه الأخضر المنتخب الأرجنتيني في 4 مباريات، وحقق نتائج افضل ضد ممثلي العاصمة بيونس أيرس بعد التعادل في مناسبتين والخسارة في مناسبتين.

فتح المدرجات مجانًا لجماهير المنتخب السعودي أمام باراجواي

كما واجه الأخضر منتخب أورجواي في 5 مواجهات، بينما واجه منتخب باراجواي في 3 مواجهات، وستكون مواجهة اليوم هي الرابعة.

وكان اللقاء الأول الودي بين المنتخب السعودي وباراجواي أُقيم في مارس من عام 1986 وانتهى بدون أهداف بين الفريقين.

أما المباراة الثانية فأُقيمت في نوفمبر من عام 2005 وتمكن الأخضر من تحقيق الفوز بهدف دون رد، أما المباراة الثالثة الودية فكانت أُقيمت في عام 2008 وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.