تاريخ مواجهات المنتخب السعودي أمام أوزباكستان يؤكد صعوبة المواجهة

يخوض المنتخب السعودي الأول لكرة القدم مواجهة هامة وصعبة أمام منتخب أوزباكستان ضمن التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

الأخضر كان قد تعادل في أولى مبارياته بهدف لمثله أمام اليمن قبل أن يتغلب على سنغافورة ثلاثة أهداف نظيفة ويتعادل سلبياً مع فلسطين، إذ يقع في المركز الثاني بفارق نقطة عن منافسه الأوزبكي.

تاريخيًا، خاض الأخضر 10 مواجهات من قبل أمام منتخب أوزباكستان في مختلف المسابقات، ولم يلعب سوى مباراتين فقط في العاصمة طشقند.

ويميل التاريخ للأخضر السعودي قليلاً، حيث حقق الفوز في 5 مباريات، بينما فاز منتخب أوزباكستان في 4 مباريات، وانتهت مباراة وحيدة بنتيجة التعادل.

ومن ناحية الأهداف فسجل لاعبي المنتخب السعودي 23 هدفًا في مرمى الأوزبك، بينما سجل لاعبي المنافس 13 هدف في مرمى الأخضر.

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كما يتربع اللاعب سعود كريري على قائمة أكثر اللاعبين مشاركة بهذه المباريات برصيد 6 مواجهات، بينما يُعادل سامي الجابر زميله محمد الشهلوب في تسجيل ثلاثية لكل منهما في مرمى أوزباكستان.