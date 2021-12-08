تاريخ "تعيس" لبرشلونة في أليانز آرينا، وتشافي ليس أفضل حالًا!

لا يمنح التاريخ أفضلية لبرشلونة أبدًا على بايرن ميونخ عندما يتعلق الأمر بمواجهة الفريقين في دوري أبطال أوروبا بملعب أليانز آرينا تحديدًا، مما يُزيد من "التشاؤم" حيال ما ستفعله كتيبة تشافي هيرنانديز يوم الأربعاء في مواجهة البافاري.

ويحتاج برشلونة إلى الفوز على بايرن ميونخ بأي نتيجة في سبيل ضمان التأهل إلى ثمن نهائي دوري الأبطال، أما التعادل أو الهزيمة في مقابل فوز بنفيكا على دينامو كييف سيعني توديع البلوجرانا للمسابقة الأهم والانتقال إلى ملحق دور الـ16 من الدوري الأوروبي.

وسبق لبرشلونة أن زار ملعب أليانز آرينا خمس مرات على الصعيد الأوروبي، 4 منها في دوري الأبطال، وواحدة في الدوري الأوروبي.

لسوء حظ النادي الكتالوني، لم يُحقق أبدًا أي انتصار على بايرن ميونخ في معقله بجنوب ألمانيا، فخسر ثلاث مرات (دوري الأبطال) وتعادل مرتين (واحدة في الدوري الأوروبي).

آخر مواجهة لبرشلونة أمام بايرن ميونخ في أليانز آرينا تعود إلى موسم 2014-15 في إياب نص نهائي الأبطال، عندما فاز البافاري بثلاثية لهدفين، لكن رغم الهزيمة تأهل البرسا للنهائي مستغلًا فوزه ذهابًا في كامب نو بثلاثية نظيفة.

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الهزيمة الأكبر على الإطلاق لبرشلونة بالأليانز آرينا تعود إلى موسم 2012-13 في نصف النهائي أيضًا، عندما فازت كتيبة يوب هاينكس آنذاك على كتيبة تيتو فيلانوفا برباعية نظيفة بمباراة الذهاب، وكررت الفوز إيابًا في كامب نو بثلاثية.

أما تاريخ المدرب تشافي هيرنانديز كلاعب أمام بايرن ميونخ في الأليانز فليس أفضل حالًا، فلم يحقق أيضًا أي انتصار على البافاري.

في ميونخ، لعب تشافي ثلاث مباريات في مواسم 99-98 و08-09 و2013-14، وتعادل مرة وهزم مرتين.

الآن يأمل تشافي "فك" عقدة أليانز آرينا الأوروبية لبرشلونة، على الرغم من فوارق المستوى الواضحة التي تصب في مصلحة النادي الألماني.