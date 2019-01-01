ما هو تاريخ المغرب في أمم أفريقيا؟ وكم مرة رفع أسود الأطلس الكأس الأغلى إفريقياً؟

منتخب المغرب مرشح بقوة للحصول على كأس الأمم الأفريقية، فما هو تاريخ أسود الأطلس في البطولة الأغلى إفريقياً؟

أحمد جمال

ينتظر عاشقي كرة القدم في أفريقيا والوطن العربي كأس الأمم الأفريقية 2019 والتي تستضيفها مصر بدءاً من 21 يونيو القادم وحتى 19 يوليو 2019، وهي النسخة الثانية والثلاثون من البطولة الأكبر في القارة السمراء والتي كان من المُقرر لها ان تُقام في الكاميرون ولكن تم سحب الملف من بلاد الأسود التي لا تروض بقرار من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم لعدم جاهزيتها لاستضافة البطولة، والآن نحن بصدد أن نتعرف سوياً على تاريخ منتخب من أقوى المنتخبات في البطولة، وهو منتخب المغرب الذي استطاع أن يتأهل إلى كأس الأمم الأفريقية 2019 بعد أن تصدروا المجموعة الثانية برصيد 11 نقطة بفارق الأهداف عن منتخب الكاميرون الذي تأهل كوصيف، ورفقة كلً من مالاوي وجزر القمر.

وكانت القرعة قد أوقعت أسود الأطلس ضمن المجموعة الرابعة والتي تُعد أقوى وأصعب مجموعة حيث يتنافس فيها المنتخب العربي مع كل من ساحل العاج وجنوب إفريقيا وناميبيا، ولا شك أن المنتخب المغربي له حظوظة في التأهل ليس فقط لأن نظام البطولة تسمع بصعود أفضل 4 منتخبات في المركز الثالث ولكن لقوة المنتخب الذي يضم العديد من النجوم الشابة المحترفين في الدوريات الأوروبية الكبرى وقدرة المُدرب العبقري هيرفي رينارد الذي يستطيع أن يستطيع توظيف إمكانياتهم الكبيرة داخل أرضية الملعب، ولنا أكبر مثال ما شهدناه في كأس العالم الماضي وكيف كان منتخب المغرب الذي دائماً قليل الحظ عندما يتعلق الأمر بقرعة المجموعات، إلا أنه قدم أداءاً مُذهلاً رغم الخروج من دور المجموعات ولكن أستطاع أن يخرج وسط إعجاب الجماهير العربية وجماهير العالم أجمع بعد أدائهم الرائع في مباراتي إسبانيا والبرتغال، بغض النظر عن مباراة إيران التي لم تكن مُرضيه للجميع.

ولكن ها نحن على مشارف إنطلاق البطولة الأقوى والأغلى إفريقيا، فما هو تاريخ المغرب في أمم أفريقيا؟ وكم مرة رفع أسود الأطلس الكأس الأغلى إفريقياً؟

كم مرة فاز منتخب المغرب في كأس الأمم الأفريقية؟

لنكن واقعيين ونقول بأن المنتخب المغربي لا يملك تاريخاً كبيراً في القارة خاصة إذا كان الأمر مُتعلقاً بالألقاب، فالمنتخب الذي صعد إلى كأس العالم في خمس مناسبات والذي تأهل إلى كأس الأمم الأفريقية 16 مرة من قبل، لم يستطع أن يُحرز لقب البطولة سوى مرة واحدة فقط من 43 عاماً كاملاً، حيث كان لقبة الوحيد في نسخة 1976 التي كانت تُنظمها إثيوبيا، كما أن أسوط الأطلس لم يستطيعوا الوصول إلى النهائي سوى مرة واحدة آخرى والتي كانت في عام 2004، وقد حصلوا على المركز الثالث أيضاً مرة واحدة فقط بينما حققوا المركز الرابع في نسختين متتاليتين والتي كانت من ضمنها نسخة 1988 والتي تُعد هي المرة الوحيدة التي تنظمها الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم.

فكما أشرنا من قبل أن المنتخب المغربي لا يملك تاريخاً كبيراً في كأس الأمم الأفريقية ولكن هذا لا يُعد إستشهاداً أو مقياساً لما قد يتوقعه الكثير من منتخب المغرب في البطولة، فدائماً ما كانوا أسود الأطلس من أصعب وأقوى المنتخبات التي دائماً ما تكون مُرشحة لنيل لقب البطولة بعيداً عن التاريخ والنتائج فدائماً ما يمتلك منتخبهم جيلاً ذهبياً من اللاعبين في كل عصر مختلف يستطيع إذا ما تم توظيفهم بشكل صحيح أن يبدأوا بحصد الألقاب الأفريقية.

ألقاب منتخب المغرب في كأس الأمم الأفريقية:

السنة النتيجة البلد المستضيف 1976 حُسمت بطريق النقاط لمنتخب المغرب الذي حقق 5 نقاط، غينيا 4، نيجيريا 3، مصر 0 (الفوز بنقطتين) إثيوبيا

نهائي كأس الأمم الأفريقية 1976 (اللقب الغالي)

المغرب انتصرت بعدد النقاط بعد وصولهم للنقطة رقم 5 (اديس ابابا، 9-14 مارس 1976)

اقيمت البطولة الوحيدة التي حمل فيها منتخب المغرب لقب كأس الأمم الأفريقية في إثيوبيا، وتحديدا في عام 1976 التي كانت تضم ثماني منتخبات تمت تقسيمها على مجموعتين على أن يتأهل المتصدر والوصيف من كل مجموعة لتتشكل مجموعة جديدة من المتأهلين يتلاقى فيها الأربع منتخبات ببعضهم البعض لتحديد البطل.

وكان منتخب أسود الأطلس في البداية ضمن المجموعة الثانية رفقة منتخب نيجيريا، السودان ومنتخب زئير الملقب حالياً بالكونغو الديمقراطية، واستطاع حينها أن يتصدر المجموعة برصيد 5 نقاط بعدما استطاع أن ينتصر على الفهود بهدف دون رد، وايضاً الفوز على النسور الخضراء بنتيجة (3-1)، بعدما تعادل في مباراته الأولى أمام المنتخب العربي السوداني بنتيجة (2-2)، جدير بالذكر أن الانتصار كان يُحسب بنقطتين بينما التعادل يتم إحتسابة بنقطة واحدة فقط.

بعد التأهل إلى المجموعة النهائية رفقة المنتخب النيجيري، تأهل عن المجموعة الأولى كلً من منتخب مصر ومنتخب غينيا الذي تصدر المجموعة حينها برصيد 5 نقاط أيضاً، ثم حانت اللحظات الفاصلة في البطولة واستطاع حينها منتخب المغرب أن ينطلق كالسهم لتحقيق لقبهم الأول والأغلى والأخير حتى هذه اللحظة في كأس الأمم الأفريقية، فقد استطاع أسود الأطلس أن ينتصروا في المباراة الأولى على منتخب مصر بهدفين مقابل هدف، أحرزهم كلً من أحمد فرس وزاهاراو بينما أحرز لمنتخب الفراعنة حينها اللاعب أبو راهب، ثم بنفس النتيجة عادوا لينتصروا على منتخب نيجيرياً مرة آخرى بهدفين مقابل هدف أحرزهم أيضاً اللاعب أحمد فرس واللاعب غويزار، بينما سجل للنسور الخضراء اللاعب بابا أوتو، ثم حانت اللحظة الفارقة وهي مواجهة منتخب غينيا الذي كان يملك في هذا الوقت ثلاث نقاط، هذا يعني أن الفارق نقطة واحدة فقط عن منتخب المغرب صاحب الـ4 نقاط، وإذا استطاع أن ينتصر في هذه المباراة فيعني هذا ضياع الحلم الكبير.

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شهد ملعب اديس ابابا المباراة النهائية بين المنتخبين المرشحين للقب كأس الأمم الأفريقية حينها يوم 14 مارس 1976، واستطاع اللاعب شريف سليمان أن يُحرز هدف التقدم للمنتخب الغيني ليزيد الضغط على لاعبي ومشجعي منتخب المغرب، ولكن في اللحظات الأخيرة من المباراة وعندما أيقن الجميع أن الأفيال تُوجوا باللقب، سدد اللاعب أحمد مكروح الملقب ببابا قذيفة صاروخية عجز عن إيقافها حارس منتخب غينيا، لتنتهي المباراة التاريخية بتعادل غالي يضع أسود الأطلس على منصة التتويج ليحصلوا على لقب البطولة الأغلى إفريقياً، وحصل حينها اللاعب أحمد فرس على لقب أفضل لاعب في البطولة.

نهائي كأس الأمم الأفريقية 2004 (نهائي شمال أفريقيا)

تونس 2-0 المغرب (ملعب 7 نوفمبر، رادس، 14 فبراير 2004)

أقيمت بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم في عام 2004 في تونس وهي النسخة الرابعة والعشرون من البطولة، وقد أقيمت البطولة بمشاركة 16 منتخباً تم تقسيمهم على 4 مجموعات يتأهل فيها المتصدر والوصيف لكل مجموعة.

واستطاع منتخب المغرب حينها أن يتصدر المجموعة الرابعة برصيد 7 نقاط وبفارق نقطة عن منتخب نيجيريا الوصيف صاحب الـ6 نقاط، بينما خرج من البطولة حينها منتخب جنوب إفريقيا الذي أحتل المركز الثالث رفقة منتخب بنين الذي تزيل المجموعة برصيد خالي من النقاط، وهذا ما وضع الأمل لتحقيق اللقب الثاني لأسود الأطلس متفائلين بوجود منتخب النسور معهم في نفس المجموعة والتأهل كمتصدرين كما حدث في نسخة 1976.

وكادوا أن يفقدوا الأمل من دور الـ8 عندما واجهوا منتخب الجزائر الذي كان قوي حينها واستطاع اللاعب عبد الملك شراد أن يُحرز هدف التقدم لمحاربي الصحراء في الدقيقة 84، ووسط أجواء تشوبها القلق والإحباط يأتي مروان الشماخ في الوقت بدل الضائع ليُحرز هدف التعادل ويُعيد الأمل من جديد، قبل أن تدخل المباراة إلى الوقت الإضافي والتي تغير فيها كل شئ بعد أن دمر اللاعب العالمي يوسف حاجي أمال ثعالب الصحراء بإحرازه لهدف التقدم في الدقيقة 113، ثم يأتي جواد الزايري في الدقيقة الآخيرة من الشوط الرابع ليُحرز الهدف الثالث مؤكداً لأحقية تأهل منتخب المغرب إلى دور الـ4 من كأس الأمم الأفريقية.

كعادة المباريات التي تكون بين منتخبات شمال أفريقيا تكون دائماً لها نكهة خاصة وصعوبة من نوع مختلف، ولكن الآن يتقابل أسود الأطلس المنتخب المالي، ولم يستطع النسور إيقاف يوسف حاجي ،يوسف المختاري ونبيل باها أبناء المدرب الوطني بادو الزاكي حينها، حيث دكوا حصون الإيجيلس برباعية نظيفة دون رد.

ثم جائت اللحظة الفاصلة باستاد 7 نوفمبر بمدينة رادس، وتحت راية الحكم السنغالي فالا ندويي وبحضور جماهيري يزيد عن 60 ألف مشجع ليشاهدوا النهائي العربي الأفريقي الكبير بين المنتخب التونسي صاحب الأرض والمنتخب المغربي صاحب الطموح، وفي مباراة درامية تكتيكية من روجيه ليمير مدرب منتخب تونس حينها استطاع أن يُسير المباراة كما يُحب، فبعد تقدم لاعبه فرانسيلودو سانتوس في الدقيقة الخامسة، وبعد أن تعادل أسود الأطلس عن طريق يوسف المختاري في الدقيقة 38، بدأ الشوط الثاني بتحفظ كبير واستطاع أن يُغلق جميع المساحات في المستطيل الأخضر حتى استطاع زياد الجزيري لاعب نسور قرطاج أن يُسجل هدف التقدم والفوز في الدقيقة 52، وتوالت محاولات منتخب المغرب لتسجيل هدف التعادل ولكن دون جدوى، لتنتهي المباراة وينتهي الحلم بالتتويج باللقب الثاني، وليكن هذا اللقب هو لقب المنتخب التونسي الوحيد أيضاً، ليصبح نهائي 2004 من النهائيات القوية والتاريخية التي ستسجل دائماً في تاريخ بطولة كأس الأمم الأفريقية.