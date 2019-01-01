تاريخ العرب في مونديال الأندية - حضور دائم وإنجازات مشرفة

نلقي لكم الضوء على تاريخ مشاركات الأندية العربية في بطولة كأس العالم للأندية

ساعات قليلة وتنطلق منافسات النسخة الجديدة من بطولة كأس العالم للأندية، والتي تحتضنها العاصمة القطرية الدوحة على مدار الأيام المقبلة وتشهد مشاركة أبطال قارات العالم.

وفي هذا الإطار نلقي لكم الضوء على تاريخ مشاركات الأندية العربية في بطولة كأس العالم للأندية :

أول مشاركة عربية في البطولة كانت لفريقي النصر السعودي والرجاء المغربي في نسخة 2000 ووقعا الفريقيان سويا في المجموعة الأولى التي ضمت كلا من كورينثيانز البرازيلي حامل اللقب حينها بجانب ريال مدريد الإسباني، وأحتل الفريق السعودي المركز الثالث برصيد 3 نقاط، بينما حل الرجاء رابعًا بدون نقاط.

نسخة عام 2005 شهدت مشاركة فريقي الأهلي المصري والاتحاد السعودي واللذان تواجها في أول مباراة وحقق الفريق الاتحادي الفوز بهدف نظيف سجله محمد نور، ليخرج الفريق المصري مبكرًا ويلعب على المركز الخامس ويخسر أمام الأسترالي بهدفين مقابل هدف.

وواجه نادي الاتحاد منافسه ساوباولو البرزايلي وقدم مباراة جيدة ولكنه تلقى هزيمة بنتيجة 3/2 ليلعب على المركز الثالث ويخسر أمام ديبورتيفو سابريسا الكوستاريكي بنفس نتيجة المباراة الأولى ويحتل المركز الرابع.

عاد الأهلي المصري للمشاركة في البطولة من جديد بنسخة 2006 وتخطي الفريق في البداية نادي أوكلاند سيتي بثنائية نظيف ليواجه فريق انترناسيونالي البرازيلي في قبل نهائي البطولة، ولكن الفريق البرازيلي حسم المباراة لصالحه بنتيجة 2/1، ليلعب الأهلي أمام كلوب أمريكا المكسيكي وينجح في حصد المركز الثالث في اول أنجاز للكرة العربية.

نسخة 2007 شهدت مشاركة النجم الساحلي التونسي والذي فاز في المباراة الأولى أمام باتشوكا المكسيكي بهدف نظيف ليلعب الفريق على أمام بوكاجونيورز الأرجنتيني في نصف النهائي ولكنه خسر بهدف نظيف، وفي مباراة تحديد المركز الثالث حقق فريق أوراوا ريدز الياباني الفوز بصعوبة على النجم الساحلي بركلات الجزاء

وفي نسخة 2008 شارك الأهلي المصري كممثل للعرب وواجه فريق باتشوكا المكسيكي في المباراة الأولى وتلقى هزيمة بنتيجة 4/2 ليلعب الفريق على المركز الخامس ولكنه خسر بنتيجة 1/0 أمام نادي ادلايد يونايتد الإسترالي

نسخة 2009 التي أقيمت في الإمارات شهدت مشاركة عربية وحيدة من الأهلي الإماراتي سابقا (شباب أهلي دبي) وتلقى الفريق هزيمة في أول مباراة أمام أوكلاند سيتي بهدفين ليودع البطولة مبكرًا

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شارك نادي الوحدة الإماراتي كممل للكرة العربية في نسخة 2010 وتخطي فريق جنوب هينكاري بطل أوقيانوسيا بثلاثية ولكن المشوار لم يدم طويلا حيث خرج الفريق بهزيمة ثقيلة أمام سيونجام الكوري الجنوبي بنتيجة 4/1 وحقق الفريق حينها المركز السادس

عاد التواجد العربي الثنائي في نسخة 2011 حيث واجه السد القطري فريق الترجي الرياضي التونسي في المباراة الأولى وتفوق السد بنتيجة 2/1 ليضرب موعدا مع نادي برشلونة الإسباني ولكن الأخير حقق فوزًا كبيرًا برباعية، وحقق حينها السد المركز الثالث بعد التغلب على كاشيوا رسيول الياباني بركلات الجزاء

من جديد يعود الأهلي المصري في نسخة 2012 وتخطى عقبة سانفريس هيروشيما الياباني ليواجه كورينثيانز البرزايلي ويخسر بهدف نظيف، قبل أن يخسر مجددا أمام مونتيري المكسيكي ويحتل المركز الرابع

نسخة 2013 أقيمت في المغرب وشهدت مشاركة نادي الرجاء كحامل لقب دوري البلد المضيف والأهلي المصري كبطل أفريقيا وخرج الأخير سريعا بعد الخسارة جوانزو الصيني بهدفي ثم خسر مجددا أمام مونتيري المكسيكي بـ 5/1 ليحتل الفريق المركز السادس، على النقيض حقق الرجاء إنجازا تاريخيا بعد تخطي أوكلاند سيتي في البداية ثم الفريق المكسيكي و أتليتكو مينيرو البرازيلي بقيادة رونالدينيو، قبل أن يخسر اللقب أمام العملاق البافاري بايرن ميونيخ بثنائية نظيفه.

في نسخة 2014 أطاح فريق أوكلاند سيتي بفريقي المغرب التطواني بطل المغرب ووفاق سطيف الجزائري ليحتل الأخير المركز السادس في البطولة.

نسخة 2015 لم تشهد تواجد أي فريق عربي

نسخة 2016 لم تشهد تواجد أي فريق عربي

نسخة 2017 شهدت مشاركة الجزيرة الإماراتي وقدم مستوى مميز ووصل إلى قبل نهائي البطولة أمام ريال مدريد الذي حسم المباراة بنتيجة 2\1، وفي مباراة تحديد الثالث والرابع خسر فخر أبو ظبي أمام باتشوكا المكسيكي

نسخة 2018 التي أقيمت في الإمارات أيضًا شهدت مشاركة نادي العين والذي أضاف إنجازًا جديدًا للعرب حيث نجح في الوصول إلى مبارا ة نهائي البطولة، بعد تخطي عقبة الترجي التونسي في ربع النهائي وريفر بليت الأرجنتيني في نصف النهائي، وفي المباراة النهائية خسر أمام بطل أوروبا ريال مدريد ليُحقق الوصافة.

مشاركات العرب على مدار النسخ

المركز النادي العام السادس النصر - السعودية 2000 السابع الرجاء - المغرب الرابع الاتحاد - السعودية 2005 السادس الأهلي - مصر الثالث الأهلي - مصر 2006 الرابع النجم الساحلي - تونس 2007 السادس الأهلي - مصر 2008 السابع أهلي دبي - الإمارات 2009 السادس الوحدة - الإمارات 2010 الثالث السد - قطر 2011 السادس الترجي - تونس الرابع الأهلي - مصر 2012 الثاني الرجاء - المغرب 2013 السادس الأهلي - مصر الخامس وفاق سطيف - الجزائر 2014 السابع المغرب التطواني - المغرب السادس الوداد - المغرب 2017 الرابع الجزيرة - الإمارات الخامس الترجي - تونس 2018 الثاني العين - الإمارات

أكثر الدول العربية تمثيلاً

ظهر 14 ناديًا عربيًا من 7 دول عربية مختلفة في البطولة على مدار التاريخ على النحو التالي، والهلال سيكون رقم 15 في نسخة العام الحالي، وتُعد الإمارات الأكثر تمثيلاً بـ4 أندية، وجاء التمثيل على مستوى الدول على النحو التالي.