"تاريخهم القاري الصفري .. النصر فاوض 50 مدربًا ورفضوه، لهذه الأسباب الـ3"

مازال النصر في طور البحث عن مدرب جديد يخلف البرتغالي بيدرو إيمانويل الذي أقاله النادي بعد نحو شهر من تعيينه بسبب عدم تحسن النتائج والأداء، وقد أكد الناقد الرياضي عيسى الروقي أن الإدارة النصراوية فاوضت العديد من المدربين وجميعهم رفضوا العمل مع الفريق.

الفريق السعودي يعيش موسمًا صعبًا للغاية، إذ خسر أمام الهلال في نصف نهائي دوري أبطال آسيا وانهار حلم فوزه باللقب لأول مرة في تاريخه، ومن ثم فرط في 8 نقاط متتالية في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي قبل أن يستعيد عافيته قليلًا بالفوز على الأهلي في جدة.

لماذا يرفض المدربون تدريب النصر؟ 3 أسباب لذلك

عيسى الروقي أوضح عبر حسابه الشخصي على تويتر أن النصر فاوض 50 مدربًا لتولي مهمة تدريبه، لكنهم جميعًا لم يُوافقوا، وقد طرح 3 أسباب لذلك على هيئة أسئلة لمتابعيه، كان أبرزها أن تاريخ الفريق المتواضع قاريًا يدفع المدربين الكبار لرفض العمل معه.

إذ كتب "النصر فاوض أكثر من 50 مدربًا وكلهم لم يوافقوا. هل السبب سرعة إقالة المدربين لديهم؟ أو قضاياهم المالية؟ أو لأن فريقهم فقير من البطولات القارية والمدربون الكبار لا يوافقون على فرق تاريخها القاري صفري؟".

#النصر فاوض أكثر من 50 مدرب وكلهم لم يوافقوا



هل السبب سرعة إقالة المدربين لديهم ؟

أو قضاياهم المالية السبب ؟



أو لان فريقهم فقير من البطولات القارية و المدربين الكبار لا يوافقون على فرق تاريخها القاري صفري ؟ — عيسى الروقي (@Issa_AlRoqi1) December 3, 2021

النصر كان قد بدأ الموسم مع البرازيلي مانو مينيزيس الذي تولى تدريبه في نهاية الموسم الماضي، وقد أقالته الإدارة بقيادة مسلي آل معمر لضعف الأداء والنتائج وعينت بعده بيدرو إيمانويل الذي قادهم للفوز على الوحدة الإماراتي في دوري أبطال آسيا ومن ثم الخسارة أمام الهلال الذي تُوج في نهاية المطاف باللقب.

ما هي أبرز الأسماء المرتبطة بتدريب النصر؟

ارتبط النادي بعدد من المدربين لكن سيطر اسمان على الأخبار الخاصة بسعي النادي لحسم هذا الملف، الأول هو الفرنسي رودي جارسيا الذي سبق أن قاد ليل للقب الدوري الفرنسي وليون لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا، ولكن التقارير الصحفية الأخيرة تحدثت عن رفض المدرب للعرض لرغبته الاستمرار في أوروبا خاصة مع تلقيه عددًا من العروض الجيدة.

الاسم الثاني هو آبيل فيريرا المدير الفني الذي قاد بالميراس مؤخرًا للفوز بكأس ليبرتادوريس، وقد قدم له النصر، حسب التقارير المتابعة، عرضًا مغريًا للغاية يتضمن توقيعه لعامين مقابل 10 مليون يورو سنويًا.

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