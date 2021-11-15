تأخير على التدريبات وتشويه حقبة فيرجسون .. كشف أسباب غضب رونالدو في مانشستر يونايتد!

كشفت تقارير صحفية إنجليزية اليوم عن أسباب حالة الغضب الكبير التي تتملك من كريستيانو رونالدو نجم فريق مانشستر يونايتد في صفوف الشياطين الحمر.

جاء هذا بحسب ما ذكر الصحفي أليكس كروك، والعامل في مجلة "توك سبورت"، والذي أكد أن قلة الالتزام لدى البعض هو السبب الرئيسي.

وقال كروك: "لقد سمعت بعض الأمور التي تثير المخاوف بشأن مانشستر يونايتد في الليلة الماضية، لا شيء يسير بالطريقة المطلوبة".

وأضاف: "الأمر يتعلق بكريستيانو رونالدو، هو يشعر بالصدمة تجاه ما يراه في مانشستر يونايتد من انخفاض واضح في المعايير".

وأردف: "الأمور كانت مختلفة مع رونالدو تحت قيادة السير أليكس فيرجسون، فيما يخص الذي يحدث داخل تدريبات الفريق".

وأكمل: "هناك سوء تصرف من قبل البعض، ومجموعة من النجوم يظهرون في وقت متأخر بعد بداية التدريبات".

وأنهى كلماته: "أعتقد أن كريستيانو رونالدو وبمجرد أن يتم الاستماع لكلامه في مراكز القوة، سيكون وضع سولشاير حرجًا".

جدير بالذكر أن يونايتد يحتل في الوقت الحالي المركز السادس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 17 نقطة بعد مرور 11 جولة من البطولة.

كيل بمكيالين؟ فارق الخمس نقاط الكاذب بين مانشستر يونايتد وليفربول







