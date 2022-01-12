تأجيل مباراة باريس سان جيرمان أمام نجوم الهلال والنصر بموسم الرياض

أعلن موسم الرياض، عن تأجيل مباراة نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، أمام نجوم الهلال والنصر السعوديان، والتي كان مقررًا لها 19 يناير الجاري في العاصمة السعودية الرياض.

وكان تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه السعودية، قد أعلن في وقت سابق عن إقامة مباراة بين باريس سان جيرمان بكامل نجومه، أمام فريق مكون من نجوم الهلال والنصر.

ونشر الحساب الرسمي لموسم الرياض على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بيانًا رسميًا، يعلن خلاله عن تأجيل مباراة باريس سان جيرمان ونجوم الهلال والنصر.

وجاء نص البيان كالآتي: "يعلن موسم الرياض، أنه نظرًا لتأثر الوضع الصحي في جمهورية فرنسا بجائحة كورونا (كوفيد 19)، فإنه سيتم تأجيل مباراة كأس الموسم بين فريق باريس سان جيرمان، وفريق نجوم الهلال والنصر، عن الموعد المعلن سابقًا".

وتابع: "وسيتم الإعلان عن موعد المباراة التي سيتم إقامتها في الرياض في وقت لاحق، تمنياتنا للجميع بدوام الصحة والعافية".

ومن جانبه؛ أكد نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، على تأجيل المباراة الودية، والتي كان مقررًا إقامتها يوم الأربعاء القادم الموافق 19 يناير، على ملعب مرسول بارك بالعاصمة السعودية الرياض، ضمن فعاليات موسم الرياض.

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ومن المقرر أن يتم الإعلان خلال الفترة القادمة، عن الموعد المقبل للمباراة، في ظل الحالة الصحية غير المستقرة التي تمر بها فرنسا حاليًا، بعد الإعلان أمس عن ظهور أكثر من 359 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا جديدة.