تأجيل المواجهة ومنع جماهير الضيوف .. وفاة الملكة تلقي بظلالها على مواجهة رينجرز ونابولي

النادي الإيطالي يعلن قرار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بشكل رسمي.

أعلن نادي نابولي عن تأجيل مواجهته ضد نظيره رينجرز في الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا والتي كانت من المفترض أن تقام يوم الثلاثاء.

جاء هذا في بيان نشره نادي نابولي وأكد خلاله أن التعليمات الجديدة التي صدرت من الاتحاد الأوروبي أكدت أن المواجهة ستقام يوم الأربعاء الـ 14 من سبتمبر.

وكتب النادي في بيانه: "تأجيل المباراة جاء بسبب العدد المحدود المتاح للشرطة الإنجليزية، ولتنظيم أحداث الحداد الوطني على وفاة الملكة إليزابيث الثانية".

وأضاف: "تم أيضًا تأجيل مواجهة دوري أبطال أوروبا للشباب بين نابولي ورينجرز إلى يوم الأربعاء على أن تقام في الثالثة بتوقيت وسط أوروبا.

وأردف: "الاتحاد الأوروبي أعلن أيضًا عن منع أي جماهير لنابولي من التواجد في الملعب، ولهذا سيرد النادي قيمة التذاكر بطريقة سيتم الكشف عنها لاحقًا".

وأكمل: "يدعو نابولي والاتحاد الأوروبي جماهير الفريق ألا تذهب للمباراة سواء معها تذكرة أم لا، وليكن في المعلوم أن مدرج الضيوف سيغلق في مباراة العودة المقررة 26 أكتوبر".

جدير بالذكر أن نابولي يحتل صدارة ترتيب مجموعته في دوري أبطال أوروبا بالشراكة مع أياكس وبفارق الأهداف لصالح الفريق الهولندي بعد الفوز على ليفربول بأربعة أهداف لهدف في الجولة الأولى.