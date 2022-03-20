تاجليافيكو عن برشلونة: في يونيو سيكون الأمر أسهل

كشف نيكولاس تاجليافيكو الظهير الأيسر لنادي أياكس الهولندي عن معلومات جديدة فيما يخص انتقال اللاعب لصفوف نادي برشلونة.

وكانت التقارير الصحفية قد ربطت اللاعب بالنادي الكتالوني في وقت سابق، لكن تعقدت الأمور مؤخرًا لتشير لعدم إتمام الصفقة.

ونشر الصحفي الشهير فابريزيو رومانو تصريحات تاجليافيكو التي يتحدث فيها عن صعوبة انتقاله لبرشلونة في الوقت الحالي.

حيث قال اللاعب الأرجنتيني ل "TNT Sports": "كانت الصفقة معقدة بالنسبة للنادي في يناير".

وأوضح: "لكنني أعتقد الآن، في يونيو، سيكون الأمر أسهل".

فيما أفصح الصحفي فابريزيو رومانو عن معلومة جديدة قد تساعد في تسهيل عملية انتقال اللاعب إلى صفوف برشلونة.

Nicolás Tagliafico: “Barça? The deal was complicated for the club in January - but I think that now, in June, it will be easier”, he told TNT Sport. 🇦🇷 #FCB



Tagliafico has new agents now - and he’s leaving Ajax for sure this summer. pic.twitter.com/HBmMKqHDWA — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 20, 2022

حيث قال إن نيكولاس تاجليافيكو يمتلك الآن وكلاء جدد، وأكد أن الظهير الأيسر سيغادر نادي أياكس الهولندي هذا الصيف.

وكان نيوكلاس هو أحد الأسماء المطروحة بقوة في بداية الموسم لضمها للنادي الكتالوني، وعاد الحديث عنه في سوق انتقالات الشتاء الماضي.

لكن عملية انتقاله لم تكن سهلة في ظل احتياج نادي أياكس للاعب في الوقت الحالي.

ويبدو الآن أن الظهير الأرجنتيني لم يفقد الأمر في انضمامه لبرشلونة، وينتظر الضوء الأخضر من المدرب تشافي للتحرك في عملية انتقال اللاعب.

جدير بالذكر أن ريال مدريد يستعد لمواجهة نادي برشلونة في الجولة ال 29 من بطولة الدوري الإسباني الليلة.

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