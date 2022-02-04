تاجليافيكو : حلمت باللعب لبرشلونة لكنهم لم يساعدوني !

أعرب نيكولاس تاجليافيكو ظهير أياكس أمستردام الهولندي، عن شعوره بالإحباط بسبب فشل انتقاله إلى برشلونة.

الظهير الأرجنتيني كان من أهم الأهداف للنادي الكتالوني في يناير الماضي، ولكن الصفقة فشلت في الأيام الأخيرة من الميركاتو الشتوي.

وهو ما جعل اللاعب يشعر بالغضب من موقف ناديه، في حوار مع صحيفة "as" الإسبانية، حيث كشف عن كل تفاصيل ما حدث.

وقال تاجاليافيكو:"لقد كنت في النادي لمدة أربع سنوات، ولعبت برأس مكسور ونظارات واقية، أعطيت كل شيء من أجل الفريق في كل مرة".

وأضاف:"كانت هناك العديد من الفرص وكنت دائمًا أؤيد مصالح النادي، وفي هذه اللحظة أتيحت لي فرصة لا يمكن دحضها ولم يسمحوا بها، لذلك هم خيبوا ظني".

وتابع:"كانت فرصة فريدة بالذهاب إلى برشلونة، كنت أحلم بهذه الخطوة لكنهم لم يساعدوني، لذلك أشعر بخيبة ظن بعد كل ما فعلته من التدريب بشكل جيد والتصرف بحسن سلوك كل يوم".

يذكر أن برشلونة تعاقد مع 4 لاعبين في الميركاتو الشتوي الماضي، وهم داني ألفيش وبيير أوباميانج وفيران توريس وأداما تراوري.

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