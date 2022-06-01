تأثير الدومينو.. ريال مدريد قد يعرقل انضمام ليفاندوفسكي إلى برشلونة

هل يوجه ريال مدريد هذه الضربة لبرشلونة؟

قد يكون ريال مدريد سببًا في تعطل صفقة انتقال روبرت ليفاندوفسكي إلى برشلونة، معركة جديدة في الأفق قد تؤجل أو تلغي هذه الصفقة.

كان البولندي ليفاندوفسكي قد أشار في وقت سابق إلى أن تجربته مع بايرن ميونخ قد انتهت، وأنه يفضل أن يتركه النادي الألماني يرحل خصوصًا وأن الأمر في يده إذ يتبقى عام واحد على عقد ليفاندوفسكي مع البافاري.

وأشارت التقارير إلى أن بايرن ميونخ بات منفتحًا حيال ترك ليفاندوفسكي يرحل حال توفر بديل هجومي له، والبديل الأمثل والذي أصبح أولوية بالنسبة لبايرن هو السنغالي ساديو ماني جناح ليفربول.

وفقًا لصحيفة "بيلد" الألمانية، فإن بايرن ميونخ يعتبر ماني هدفًا أوليًا في الميركاتو المقبل، لكن يبدو أن معركة أخرى بين باريس سان جيرمان وريال مدريد قد تغير مآلات الأمور تمامًا.

30 مليون يورو لا أقل، هذه هي القيمة التي يبدو ليفربول مستعدًا للتفاوض مع ماني بشأنها، بايرن لا يريد دفع هذا الرقم مع تقدم ماني في العمر (30 عامًا).. خصوصًا مع التسهيلات التي توجد في صفقة انضمام ماني بهذا العمر أمام صفقات يريدها البايرن ولكن هناك مغالاة مادية كبيرة فيها مثل رافايل لياو وداروين نونيز.

وبالتالي يطمح البافاري لتقليل قيمة العرض بعض الشيء وانتظار ضغوطات من السنغالي على إدارة فريقه لتركه يرحل، ولكن حال وصول عروض أخرى من باريس سان جيرمان وريال مدريد، فقد تتغير الأمور تمامًا.

ريال مدريد لا يزال يبحث عن بديل لكيليان مبابي الذي فاجأ الميرنجي بالتجديد لباريس سان جيرمان، بينما يطمح الأخير لزميل أكثر شراسة لمبابي من نيمار، الذي لم يعد الخيار الأفضل بالنسبة للباريسيين، وطلب ريال مدريد وباريس سان جيرمان ببساطة لا يوجد إلا عند اسم واحد فقط.. ساديو ماني.

لكن ريال مدريد بات أكثر هدوءًا حيال منافسة باريس سان جيرمان في الميركاتو، بالأخص بعد التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا على حساب ليفربول في الثامن والعشرين من مايو الماضي.

دخول هذه الأطراف في الصفقة قد تعرقل إتمامها لبايرن ميونخ، ما قد ينسحب بالضرورة على صفقة انضمام ليفاندوفسكي إلى برشلونة.. ذلك هو "تأثير الدومينو"!.

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