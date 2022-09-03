تأثيره فوري ولا يضاهى .. أرقام ميسي ضد نانت

تعرف على أرقام ليونيل ميسي ضد نانت

حقق باريس سان جيرمان الفوز على نظيره نانت في المباراة التي جمعت بينهما ضمن للقاءات الجولة السادسة من الدوري الفرنسي.

الفوز جاء بمشاركة الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي كان مؤثرًا بشكل فوري في سير المباراة، بعد أن صنع الهدف الأول لصالح كيليان مبابي في الدقيقة الـ 18.

ميسي لم يتجاوز بعد الجولة العاشرة من الدوري الفرنسي وأرقامه حتى الآن تتفوق بشكل واضح على أرقام موسمه الأول في نفس الوقت من العام الماضي، فميسي خلال أول 12 جولة من الموسم الماضي في نفس البطولة لم يسجل ولم يصنع.

سجل ميسي حتى الآن ثلاثة أهداف مع باريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي وصنع خمسة، ولا يزال أمامه الكثير ليقدمه كما هو الحال دائمًا.

فيما يلي دعونا نستعرض أبرز أرقام ليونيل في مواجهة نانت:

شارك ميسي لمدة 90 دقيقة منذ اللحظة الأولى في المباراة حتى الأخيرة ولم يغادر حتى أطلق حكم المواجهة صافرة النهاية.

مرر ليونيل الكرة 87 مرة بنسبة دقة 82.8% تقل لتكون 73.9% في نصف ملعب الخصم، وكان منها خمس كرات طولية، و82 تمريرة قصيرة.

على مستوى الالتحامات التحم ميسي تسعة التحامات ناجحة، وفشل في ثمانية بالإضافة إلى فشله في التحام هوائي واحد.

هجوميًا سدد ميسي كرة واحدة على المرمى، لكن كان له خمس تسديدات منهم ثلاثة أبعدهم الدفاع وكرتين خارج المرمى تمامًا، ولعب كرة عرضية واحدة صحيحة من أصل أربعة.

وصنع هدفي الفريق الأول والثاني في المباراة لصالح كيليان مبابي الذي عادل نيمار دا سيلفا في صدارة هدافي البطولة، كما صنع فرصتين أخرتين لم يتم تحويلهما لأهداف.