تاتا مارتينو: تراوري كان جاهزًا للنجاح في برشلونة

تاتا مارتينو المدير الفني الأسبق لبرشلونة يتحدث عن نجاح اللاعب الذي صعده للفريق الأول أداما تراوري.

أشاد المدرب الأرجنتيني تاتا مارتينو المدير الفني الأسبق لنادي برشلونة باللاعب أداما تراوري نجم وولفرهامبتون الحالي وبما يقدمه من مستويات.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها مارتينو وأكد خلالها أن اللاعب كان جاهزًا لتفديم أفضل مستوياته في صفوف برشلونة.

وقال مارتينو: "أتذكر أن الفتى كان جاهزًا ليقفز قفزة كبيرة في الفريق الأول، لقد كان رائعًا على المستوى الفني والبدني".

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وأضاف: "لقد كان يملك كل المواصفات التي قد تميز أي لاعب شاب، والكثير من الإمكانيات التي كان يدركها بشكل واضح".

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وأردف: "تطور تراوري يعد طبيعيًا للغاية، لقد جنى الكثير من الخبرة واستطاع الحفاظ على الاستمرارية مؤخرًا وأصبح لاعبًا لديه القدرة على القيام بأي شيء".

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وكان تراوري قد صعد للمرة الأولى مع الفريق الأول لبرشلونة في موسم 2013-2014 تحت قيادة تاتا مارتينو المدير الفني وقتها لبرشلونة.

جدير بالذكر أن تراوري كان قد رحل عن صفوف برشلونة مقابل عشرة ملايين يورو في 2015 وانضم لصفوف أستون فيلا.