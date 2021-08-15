"تابع لبيريز"، جماهير برشلونة تثور على لابورتا في شوارع كتالونيا

جماهير نادي برشلونة تهاجم الرئيس الجديد للنادي جوان لابورتا في شوارع كتالونيا قبل لحظات من اللقاء الأول ضد ريال سوسييداد.

شهدت شوارع مدينة برشلونة ثورة على رئيس النادي الحالي جوان لابورتا بعد أن أخفق في عدة ملفات خلال الأيام الأولى له في منصبه.

جاء هذا بحسب ما نشر أحد الصحفيين في شبكة "ESPN" الذي نشر عدة صور للوحات ولافتات في شوارع كتالونيا تهاجم لابورتا.

اللوحات كتب عليها عبارات عديدة صعبة ضد لابورتا وكان بعضها في محيط كامب نو، أقواها كان: "تابع فلورنتينو بيريز"، ولافتة أخرى كُتب عليها: "خدعت ميسي".

دون الرقم 10.. غيابات بالجملة عن برشلونة في افتتاح الدوري الإسباني

وأيضًا كان هناك لوحات تهاجم تعامله مع قضية تجديد ليونيل ميسي وكتب عليها: "ميسي في باريس وأنت في إيبيزا".

وأعلن باريس سان جيرمان يوم الثلاثاء الماضي عن نجاحه في التوقيع مع الأرجنتيني ليونيل ميسي بشكل مجاني قدمًا من برشلونة.

وانتهى عقد ميسي في برشلونة بنهاية الموسم الماضي، وحاول اللاعب التمديد هو والإدارة إلا أن شروط اللعب المالي النظيف حالت دون ذلك.

Todo normal. Día de partido en el Camp Nou. 🤦🏻‍♂️ pic.twitter.com/OY60ZWMC8X — Fernando Palomo ESPN (@fernandopalomo) August 15, 2021

ووقع ميسي لصالح باريس سان جيرمان لمدة موسمين، مع وجود بند يسمح بتمديد التعاقد لموسم آخر إضافي.

جدير بالذكر أن باريس فاز في اللقاء الأول بالدوري الفرنسي بأربعة أهداف لهدفين أمام ستراسبورج تحت أنظار ليونيل ميسي الذي شاهد من المدرجات.