تأهبًا لرحيل صلاح أو ماني .. مكالمة من كلوب لإقناع مبابي بالانضمام لليفربول

يورجن كلوب يتدخل من أجل الحصول على خدمات كيليان مبابي في صفوف ليفربول.

كشفت تقارير صحفية فرنسية اليوم أن المدرب الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول قد تدخل مؤخرًا من أجل إقناع اللاعب كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان بالانضمام للريدز.

جاء هذا بحسب ما ذكر موقع "لو 10 سبورت" والذي أكد أن كلوب اتصل هاتفيًا بأحد المقربين من مبابي وكان ذلك الشخص هو والد نجم باريس سان جيرمان.

وتحدث كلوب مع والد مبابي لفترة طويلة وأبدى رغبته في الحصول على خدمات نجله في صفوف ليفربول خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

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وأوضح كلوب لوالد مبابي مدى أهمية اللاعب في تشكيلة الفريق خلال الفترة المقبلة، والدور الذي سيلعبه لو قرر القدوم لصفوف الريدز.

ويرى كلوب أهمية في قدوم كيليان مبابي بالموسم المقبل، حيث ينتظر المدرب الألماني خسارة أحد نجميه محمد صلاح أو ساديو ماني في سوق الانتقالات.

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وذكر الموقع أن وجود عرض لدى باريس سان جيرمان من قبل ليفربول من عدمه أمر غير معروف حتى الآن، لكن بكل تأكيد لو لم يكن موجودًا فسيظهر خلال الساعات المقبلة.

ولا يعد ليفربول هو الفريق الوحيد المهتم بالحصول على خدمات النجم الفرنسي الشاب، حيث يسعى ريال مدريد لضمه لصفوفه منذ سنوات عندما كان في موناكو.

جدير بالذكر أن باريس سان جيرمان أصبح مهددًا في الوقت الحالي بخسارة نجميه كيليان مبابي ونيمار دا سيلفا في الصيف المقبل، حيث يتابع الأول العديد من الأندية، بينما يصر برشلونة على استعادة الأخير.