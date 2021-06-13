تأكيدًا لـ"جول" .. الأهلي يكشف حقيقة عرض النصر لضم بانون

تعرف على حقيق مفاوضات النصر لضم لاعب الأهلي المصري

كشف النادي الأهلي، عن حقيقة ما تردد حول تلقي القلعة الحمراء عرضًا رسميًا من النصر السعودي، من أجل ضم اللاعب المغربي بدر بانون، مدافع القلعة الحمراء من أجل ضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأكدت مصادر "جول" على أن ما تردد حول عرض النصر لضم بانون ليس له أساس من الصحة، وأن كل ما تردد حول هذا الأمر ليس صحيحًا بالمرة. اقرأ التفاصيل

ومن جانبها، شددت قناة النادي الأهلي، على أنه لا توجد أي عروض رسمية للمغربي بدر بانون من النصر السعودي كما تردد مؤخرًا حول هذا الأمر.

قناة القلعة الحمراء أشارت إلى أن إدارة الأهلي ترفض الاستغناء عن خدمات بدر بانون، حتى في حالة وجود عرض رسمي من النصر السعودي، لأنه واحدًا من العناصر الأساسية بصفوف الفريق، ولا يوجد رغبة للاستغناء عنه.

وأضافت القناة أنه لا يوجد أي عروض رسمية لأي لاعب في الفريق الأحمر، كما تم تداوله عبر وسائل الإعلام خلال الفترة الأخيرة، وأن جميع اللاعبين مركزين حاليًا للمباريات المقبلة.

أمير هشام وحقيقة العرض المقدم لبدر بانون من الفرق السعودية وموقف الأهلي من اللاعب #التريند#Alahlytv 📺 pic.twitter.com/c6C4WwkvMA — Al Ahly TV - قناة الأهلي (@AlAhlyTV) June 13, 2021

وانضم بدر بانون لصفوف النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قادمًا من الرجاء البيضاوي المغربي، في صفقة كلفت القلعة الحمراء 3 ملايين دولار.

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ويستعد الأهلي لدور النصف نهائي ببطولة دوري أبطال إفريقيا أمام الترجي الرياضي التونسي، حيث ستقام مباراة الذهاب يوم السبت 19 يونيو الجاري، والعودة يوم 26 من نفس الشهر.