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كأس آسيا

تأكد غياب الفرج وهوساوي عن مباراة السعودية وكوريا الشمالية

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غيابهما عن المباراة الأولى حيث وضع المدرب بيتزي العديد من البدائل لتعويض غيابهما

ماجد جزر    فيسبوك      تويتر

أنهى المنتخب السعودي الأول لكرة القدم المعسكر الذي تم إقامته في أبوظبي ضمن الاستعدادات الأخيرة لمنافسات كأس آسيا التي تنطلق اليوم على ملعب مدينة زايد الرياضية بالعاصمة الإماراتية.

ولم يتمكن اللاعبان عمر هوساوي وسلمان الفرج من العودة للتدريبات الجماعية حيث واصلا مراحل التأهيل.

وبذلك يتأكد بشكل كبير غيابهما عن المباراة الأولى حيث وضع المدرب بيتزي العديد من البدائل لتعويض غيابهما.

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ويلتقي المنتخب السعودي أمام كوريا الشمالية في مباراة الأولى يوم الثلاثاء المقبل في دبي.

وكانت بعثة المنتخب السعودي قد توجهت إلى دبي بعد تناول الغداء عبر الطريق البري حيث أقامت في أحد الفنادق المخصصة لسكن المنتخبات.

وستبدأ تدريبات اليوم عند الساعة 5:30 مساء حيث سيتاح لوسائل الإعلام بتغطية الربع ساعة الأولى.

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