تأخر شيكابالا عن السفر إلى اليونان

شيكابالا يستعد لاستكمال فترة إعارته مع أبولون اليوناني

عبده الليثي فيسبوك تويتر

تأخر محمود عبدالرازق "شيكابالا"، لاعب الزمالك المعار إلى أبولون اليوناني، عن السفر إلى فريقه لاستكمال فترة إعارته حتى نهاية الموسم.

وكان شيكابالا قريب من العودة للدوري المصري في فترة الانتقالات الشتوية الماضية، خاصًة نادي المصري البورسعيدي، ولكن لم يتم التوافق في وجهات النظر.

ووفقًا لما نشرته تقارير صحفية مصرية، أن اللاعب يخوض مرانه اليومي في القاهرة بسبب تأخر سفره، لإنهاء الأوراق الخاصة به في مصر.

وأكدت التقارير أن شيكابالا سيرحل إلى اليونان خلال الـ48 ساعة المقبلة، وإنه جاهز لاستكمال فترة إعارته مع أبولون اليوناني وينتظر إنهاء بعض المتعلقات في القاهرة.

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ويعد شيكابالا من اللاعبين المميزين في تاريخ الزمالك ويرتبط كثيرًا بالجماهير البيضاء التي تعشقه بسبب حبه للنادي منذ نعومة أظافره.